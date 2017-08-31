В Ташкенте открыли памятник Исламу Каримову
31 августа 2017, 14:21
В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев, супруга первого главы государства Татьяна Каримова, премьер Абдулла Арипов, представители парламента и общественности.
Памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову открыт перед его бывшей резиденцией "Ок Сарой", преобразованной в мемориальный комплекс, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный телеканал "Узбекистан 24".
"В церемонии приняли участие президент Шавкат Мирзиёев, супруга первого президента Татьяна Каримова, премьер-министр Абдулла Арипов, члены правительства, представители парламента и общественности республики", - говорится в сообщении.
Памятник Каримову создал известный узбекский скульптор Ильхом Жабборов, автор монументов независимости и гуманизма на площади Мустакиллик (Независимости) и Амира Темура в центре столицы.
Ожидается, что в эти дни памятники Исламу Каримову также будут торжественно открыты в Самарканде и Карши, где он родился и работал.
Ислам Каримов (1938-2016) - первый президент Узбекистана с момента обретения страной независимости в 1991 году. Он был главой республики до своей смерти 2 сентября 2016 года.
Фото: Uznews.
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