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Казахстанец купил украденное в США оружие через Интернет

31 августа 2017, 14:26

Украденное в США оружие на $1 млн было распродано через eBay.

Со складов военной базы в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, были украдены вооружение и оборудование на общую сумму более $1 млн. Позже украденное было реализовано на черном рынке, часть ушла иностранным покупателям через eBay, пишет "Коммерсант"

Вооружение и оборудование было перепродано покупателям в России, Китае, Мексике, Гонконге, Казахстане и на Украине. Среди похищенного со складов — пулеметы и винтовки, бронежилеты, шлемы, прицелы для оружия, генераторы, медицинское оборудование и многое другое.

В суде участвовавшие в преступлении шесть солдат и их бизнес-партнер пошли на сделку и дали показания.

Фото: apa.az.

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