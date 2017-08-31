Казахстанец купил украденное в США оружие через Интернет

Украденное в США оружие на $1 млн было распродано через eBay.

Со складов военной базы в Форт-Кэмпбелле, штат Кентукки, были украдены вооружение и оборудование на общую сумму более $1 млн. Позже украденное было реализовано на черном рынке, часть ушла иностранным покупателям через eBay , пишет " , пишет " Коммерсант





Вооружение и оборудование было перепродано покупателям в России, Китае, Мексике, Гонконге, Казахстане и на Украине. Среди похищенного со складов — пулеметы и винтовки, бронежилеты, шлемы, прицелы для оружия, генераторы, медицинское оборудование и многое другое.





В суде участвовавшие в преступлении шесть солдат и их бизнес-партнер пошли на сделку и дали показания.



