В Атырауской области в рамках реализации ГПИИР будет создано более 5,6 тысяч новых рабочих мест

В регионе полными ходом идет реализация второй пятилетки программы индустриально-инновационного развития. Уже в нынешнем 2017 году будет реализовано 5 проектов на сумму 5 млрд. тенге с созданием 344 рабочих мест, при этом на сегодняшний день 3 из них уже введены в эксплуатацию, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

- Производство остановилось только после того как потребовалась замена целых узлов, не лучшим образом сыграло и введение плавающего курса национальной валюты, что вызвало удорожание, как оборудования, так и сырья в виде клея для плит. Собственных средств у предпринимателя не было, но после ряда переговоров была достигнута договоренность с частным инвестором из России. Определенное время заняли юридические процедуры, но хочу отметить, что на сегодняшний день уже установлено все необходимое оборудование для модернизации производства и завод в ближайшее время возобновит работу. Выход на плановую мощность предприятием планируется в первом полугодии 2018 года.

Как рассказал руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области Айкын Елеусизов, в настоящий момент в регионе в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в области реализуется 54 инвестиционных проекта на общую сумму 3 трлн. тенге с созданием 5 663 тысяч рабочих мест.По словам Елеусизова, согласно поручению Президента РК основной упор был сделан на развитие обрабатывающего и производственного секторов экономики, что позволило области сделать огромный шаг в направлении отхода от сырьевой направленности. В первой пятилетке индустриально-инновационного развития в период с 2010 по 2014 год включительно, было введено в эксплуатацию 28 проектов на общую сумму 66,9 млрд. тенге, с созданием 2135 рабочих мест.В 2018 году планируется ввести в эксплуатацию 4 проекта на сумму 17,4 млрд. тенге с созданием 254 рабочих мест. Кроме этого на стадии реализации находится еще один важный не только для региона, но для страны, проект реконструкции и модернезации Атырауского невтеперерабатывающего завода АО «НК «КазМунайГаз» на сумму 626 млр.тенге с созданием 767 рабочих мест. Механическое завершение проекта ожидается в декабре 2017 года.В рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» оказана государственная поддержка в виде обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой на сумму – 1,74 млрд.тенге, 2,156 млрд.тенге выделены в виде субсидирования процентной ставки кредита.Как отметил наш собеседник, ведется работа и по решению проблемных вопросов, так с 2015 по 2017 год в вынужденном простое оказался один из проектов - завод по выпуску камышитово-стружечной плиты ТОО "Досжан и Компания" в Курмангазинском районе.- Данное предприятие было введено в эксплуатацию в 2011 году. В 2013 году предприятием начато производство ламинированных камышитово-стружечных плит. Первое время завод работал исправно, даже несмотря на то, что приобретенное оборудование не отвечало техническим требованиям, - рассказал Айкын Елеусизов.