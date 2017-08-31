Кандидат проекта «100 новых лиц Казахстана» Марат Жыланбаев – человек, пробежавший все пустыни мира

"Лень есть у всех, но кто-то борется с ней, а кто-то просто проигрывает".

Продолжая цикл публикаций о кандидатах в проект «100 новых лиц Казахстана», который сейчас активно реализуется в стране, портал Zakon.kz знакомит вас с семикратным рекордсменом «Книги Гиннесса», единственным человеком планеты, в одиночку пробежавшим крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки Маратом Жыланбаевым.





- Прочитав книгу Робин Дэвидсон «Путешествия никогда не кончаются», где она рассказывает, как с 4 верблюдами пересекла пустыню Большая Виктория, я подумал, что никто в мире еще не пробегал пустыню, и я буду первым. К этому времени я уже установил три мировых рекорда и вошел в «Книгу рекордов Гиннесса». Я был вынослив и считал, что задуманное мне по плечу. Готовился целый год, встречался с известными ученными, академиками, специалистами по пустыням Кондратенко, Воловичем, отправлял письма в Институт пустынь. В первую очередь они меня отговаривали, потом поняли, что это бесполезно. К этому времени я научился хорошо бегать, бежать марафоны без воды. Выезжал в Каракумы, готовился, разговаривал с пастухами, военными, достал карты под грифом «совершенно секретно», заказал карты местности со спутника в «Роскосмосе», изучил книги по выживанию в экстремальных условиях, узнал как себя вести при встрече со змеями, пауками и скорпионами. Буквально через год в одиночку пробежал пустыню Каракумы, потом в сопровождении преодолел Сахару, затем пустыни Австралии и Америки.





- Какие приключения с вами происходили во время ваших забегов по пустыням?





- Много что было. Однажды вблизи границы Афганистана пастух натравил на меня собак, приняв за шпиона. На мне была специальная одежда белого цвета, балахон с капюшоном, бахилы, рюкзак и палатка из парашютного шелка. Увидев меня издалека, видимо подумал, что я приземлился и раскладываю парашют. У меня был специальный становой рюкзак с пластинами и пластмассовыми ручками, который помогал мне держать спину ровно. В принципе, я собак никогда не боялся, потому что за время моих забегов нападений собак на меня было много. Ни в коем случае нельзя убегать, я побежал на них, поскольку знал, что собаки умные и убегут. Собаки убежали и я продолжил раскладывать палатку. С собой у меня были карты с грифом «совершенно секретно», немецкий компас, армейский американский нож, специальные фильтры, таблетки обеззараживающие воду из луж, специальные спички и прочее. Как стемнело, я услышал рев машин и лай собак, только вышел из палатки, как меня сразу скрутили, связали руки, в рот засунули кляп, затем заклеили скотчем и закинули в уазик с решеткой. Смотрю, они в палатке роются, докладывают своим по рации, что поймали шпиона. Я хотел объяснить, но во рту был кляп. Через полчаса-час меня освободили, проверив мои документы. С собой у меня были письма от министерства спорта Казахстана и «Книги Рекордов Гиннесса» с просьбой «помогать и содействовать». Они извинились, сказали, что я должен был пройти погранзаставу и оформиться, выписали мне «штрафную», но не стали штрафовать.





Часто в пустынях встречал змей, пауков, скорпионов, черепах. Я их не боялся, ловил, кушал. У змеи главное отрубить голову, у скорпионов жало. Можно пожарить, саксаула там навалом. Черепахи, кстати, тоже вкусные, деликатес. В пустынях много песчанок, они похожи на сусликов. Мне сказали, чтобы я их не ел, они были тифными. По запаху я определял, где их норы и старался их обходить, несколько раз проваливался. Это опасно, потому что там могут быть змеи. Но змеи не опасны, если их не трогать, обычно они сами разбегаются.













- В психологическом плане насколько сложно было бежать по пустыне одному?





- Я любил бегать один. Все дело в тренировках. Раньше я сбегал из детского дома и в одиночку путешествовал по Советскому Союзу. Из Караганды убегал в Новосибирск, Омск, Алма-Ату, Ташкент. Далеко со мной бежать боялись. Мы не могли остановить попутку, тогда люди были добросовестные, если видели что ребенок один, то сдавали в полицию, они потом отправляли назад в детдом. Ездил зайцем в поездах, иногда добирался в товарных вагонах с углём. С собой брал сухари, где-то воровал, собирал и сдавал бутылки. Ночевал и прятался на дачах, вокзалах, в брошенных шахтах.





- Подготовка и само участие в соревнованиях, которые проходили в разных концах мира весьма затратное дело, вас кто-нибудь спонсировал?





- Первый год я сам себя спонсировал, потом помогал директор «Экибастуз угля», хороший был человек. Государство оплатило мне только одно соревнование, и то только за дорогу, хотя я никогда не был туристом, всегда занимал первые или вторые места. Когда я стал одним из сильнейших спортсменов мира, меня лишили олимпийской стипендии. Сказали «денег нет». Я встречался с разными функционерами, министрами, писал президенту, но так и не получил ответ. Мне приходило много приглашений, я хотел соревноваться, представлять Казахстан, побеждать. Я просил, но мне не дали.





- Какой забег для вас был самым сложным?





- Ультрамарафон в Долине Смерти считается самым сложным в мире. Он проводится в самое жаркое время, я к тому же бежал в самый жаркий год. Забег начинается с отметки 86 метров ниже уровня моря, затем нужно пробежать 215 километров через пустыню, преодолеть три перевала и финишировать на горе Уитни на отметке 2548 метров. В тени было +51, на солнце +67, нельзя было взяться за ручку машины, можно было получить ожог. Я в этой гонке получил два тепловых удара. В мире не было случая, чтобы человек после теплового удара поднимался и завершал дистанцию. Тем более после двух. Я шел первым, потом получил удар. Отключился минут на 40. Затем встал, догнал всех, обогнал и снова упал. Меня отключили на час. У меня была кличка «Camel», и тогда сказали «Camel сдох». Но я поднялся и финишировал вторым. Битва была мощной, но я не смог победить. Если бы бежал умно, возможно...









- По вашему мнению, любой человек может повторить ваше достижение, если будет тренироваться или же необходим определенный набор генов?





- Каждому человеку это под силу. Главное желание, упорство, тренировки, жесткий контроль. Раньше я был художником, ночью рисовал, днем спал. Потом решил измениться, многие говорили, что я дурак, потому что меняю доходное дело. За день зарабатывал несколько зарплат. Наверное, я был первым художником из Казахстана, который в СССР за доллары продавал свои картины на Запад. Я был валютчиком, меня ловили, могли посадить. Я был совой, но ради «ультра» стал жаворонком. Вставал каждый день в 3:50. Сейчас встаю на пять минут позже, я бегающий тренер, учу людей бегать правильно, так, чтобы было полезно для здоровья. Тренирую месяц, затем отпускаю их, если они хотят большего, то нужно лишь их желание, я всегда помогу.





- Что бы вы могли посоветовать нашим читателям?





- Не ставьте перед собой барьеры. Все трудности, препятствия существуют для того, чтобы их преодолевать. Себя нужно ставить в жесткие рамки, идти к своей мечте и тогда пойдет результат. Это касается не только спорта. Чтобы гордиться собой нужно выходить из зоны комфорта. Лень есть у всех, но кто-то борется с ней, а кто-то просто проигрывает.





- От кого вы первым узнали, что являетесь кандидатом проекта «100 новых лиц Казахстана»?





- Рассказал, кажется, кто-то из Павлодара. Я к этому не стремлюсь. У меня не было никаких государственных наград или грамот. Даже если дадут, я не буду брать. Цена нынче упала, обесценилась, все можно купить. Если люди выберут, ни чиновники или прочие, а люди - я буду рад.













Напомним, что идейным вдохновителем проекта «100 новых лиц Казахстана» стал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» он предложил обратить внимание общественности на историю наших современников и создать новую мультимедийную площадку, на которой каждый сможет ознакомиться с ними.

«Мы должны определить 100 новых, ставших за это время достойными имен. Если мы все время будем говорить о других, а у нас нет никого, конечно, кто будет нас знать? У человека есть свой талант, он должен вырасти, развиться и стать лучшим. Во-вторых, должны быть условия для того, чтобы его услышали, узнали о нем», - сказал Назарбаев в интервью агентству «Хабар».

По его словам, надо найти такие «новые имена», популяризовать их в мировом сообществе, показать, что они и у нас есть.

«Если их творения будут переведены и представлены за рубежом, если мы сообщим о них через информационные источники, если они станут известными, тогда можно будет сказать, что у нас есть такие люди, есть такие произведения, в том числе в литературе, кино, театре, музыкальном искусстве», - считает президент.

Уже активно функционирует сайт 100esim.el.kz по сбору заявок на участие в проекте. На сайте проекта доступны все истории, каждый желающий сможет поделиться впечатлениями от увиденного, и рассказать об этом в социальных сетях.

Отбирать 100 новых лиц будет специальная рабочая группа. После сбора заявок, рабочая группа и экспертная комиссия, на основе поступивших предложений, экспертной оценки, а также с учетом общественного мнения, выберет героев, которые станут участниками проекта «100 новых лиц Казахстана». В качестве главных органов, ответственных за реализацию специального проекта «100 новых лиц Казахстана», определены министерство информации и коммуникаций и секретариат Ассамблеи народа Казахстана. Если вы знаете людей, чей жизненный путь и успехи вдохновляют вас самих или же вы сами являетесь таким человеком, то у вас есть возможность поделиться своей историей!





Фото vlast.kz, из личного архива спортсмена