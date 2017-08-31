Готовится большой законодательный пакет поправок в различные законодательные акты, несколько кодексов, несколько десятков законов - Сулейменов.

Казахстан занял 35 место в рейтинге Всемирного Банка Doing Business, улучшив свои показатели на 16 пунктов по сравнению с прошлым годом. Об этом в ходе пресс-конференции «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды» на площадке пресс-центра правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Об этом в ходе пресс-конференции «Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды» на площадке пресс-центра правительства сообщил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает BNews.kz





«По индексу глобальной конкурентоспособности в части индикатора «Обременительность административного регулирования» мы также улучшили свои позиции на 8 мест до 38-го. В продолжение этой работы готовится большой законодательный пакет поправок в различные законодательные акты, несколько кодексов, несколько десятков законов. Сейчас эта работа ведется», - сказал министр национальной экономики.





Как отметил министр, сейчас во исполнение поручения Главы государства данная работа ведется на территориях путем ведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса.





«Мы изучили наилучший опыт по региональным методикам, который имелся во всех государствах и определили 5 факторов, которые наиболее сильно подвержены влиянию местных исполнительных органов – регуляторный климат, доступность финансов для бизнеса, человеческий капитал, инфраструктура для бизнеса, транспарентность принимаемых решений», - отметил Тимур Сулейменов.





По его словам, всего при подготовке рейтинга будет опрошено более 8 тысяч респондентов, а оценка будет проводится на двух уровнях: региональном городском.





«Работа будет проводиться как на региональном уровне, так и на городском. То есть мы не ограничились только областными центрами, а также решили спуститься на уровень городов. 55 городов также будут охвачены этим рейтингом. Помимо рейтинга, также будут учитываться предложения местной бизнес среды, которые в ходе работы будут появляться», - прокомментировал министр.





Таким образом, в ходе подготовки рейтинга будут определены проблемные аспекты в развитии предпринимательства, а также отражены рекомендации, которые, по мнению бизнеса, позволят улучшить состояние деловой среды в регионах и городах.





«Первый рейтинг мы планируем уже в этом году на дни индустриализации опубликовать, озвучить. Работа сейчас по респондентам - по областям и городам сейчас ведется. Поэтому предварительно в декабре этого года узнаем, какой из регионов нашего государства предлагает наилучшие условия для ведения бизнеса», - подчеркнул Тимур Сулейменов.



