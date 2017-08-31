Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва на шахте

Трое пострадавших во время взрыва метана на шахте «Казахстанская» в Карагандинской области находятся в сознании, еще один пострадавший направлен на амбулаторное лечение, сообщила Sputnik Казахстан пресс-секретарь областного управления здравоохранения Карагандинской области Айжан Иса.

В результате взрыва, который произошел рано утром в четверг, 31 августа, погибли три человека. Еще трое мужчин − 1970-го, 1964-го и 1991 годов рождения − доставлены с шахты «Казахстанская» в областной медицинский центр Караганды.

«Состояние пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Сейчас они находятся в сознании. В больницу поступили с отравлением метаном. Все необходимое лечение и обследование им оказывается», — сообщила Иса.

Еще одному пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, он направлен на амбулаторное лечение.

По данным ведомства, внезапный выброс угля и газа произошел на вентиляционной сбойке шахты «Казахстанская» УД АО «АрселорМиттал Темиртау» в Шахтинске 31 августа в 04:21. На момент аварии на шахте находились 136 человек, из них трое — в аварийной выработке. В 05:35 работник шахты обнаружил тела трех пострадавших без признаков жизни.

По информации министерства по инвестициям и развитию Казахстана, в результате ЧП погибли: Ахметжанов Рустам Ренатович, 1983 года рождения, Руденко Валерий Валентинович, 1980 года рождения и Шебанов Максим Сергеевич, 1986 года рождения. У всех троих остались жены и дети.