Подростка осудили за убийство студента на курорте Боровое
31 августа 2017, 14:41
Шестнадцатилетнему подростку предстоит провести в колонии несколько лет и заплатить четырехмиллионный штраф родителям погибшего.
В Кокшетау осужден к лишению свободы 16-летний юноша, зарезавший студента в курорте Боровое, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе областного суда.
Согласно материалам дела, в арендованном коттедже поселка Бурабай 7 апреля молодые люди под присмотром родителей отмечали день рождения. В 23.00 ночи к ним пришли без приглашения гости, которых выпроводили, но произошла ссора, и нечаянно задели дверью подозреваемого в убийстве Е.
Молодые люди ушли, затаив обиду, "запивая" ее спиртным. В три часа ночи они, уже будучи пьяными, они стали звонить ребятам в коттедже, требуя выйти на разборки. Встречу назначили на кольцевой дороге поселка Бурабай, где произошла массовая драка. Там Е. вытащил нож и нанес 18-летнему студенту удар в грудь, в результате чего последний скончался. Еще один школьник был госпитализирован с ножевым ранением.
Полиция задержала двух подозреваемых жителей Щучинска в возрасте 16 и 18 лет. В ходе следствия старшему из задержанных, легко ранившему школьника, предъявили обвинение в хулиганстве. Дело закончилось примирением.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области рассмотрел уголовное дело 16-летнего Е., признав его виновным в совершении преступления по статье 99, часть 1 УК РК (Убийство). Осужденный приговорен к семи с половиной годам лишения свободы в колонии средней безопасности для несовершеннолетних. Осужденный выплатит родителям погибшего свыше 4 миллионов тенге за моральный и материальный вред.
Фото: Sputnik / Табылды Кадырбеков.
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