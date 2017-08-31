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Дипломат: Казахстан в будущем планирует строительство АЭС

31 августа 2017, 15:02

Астана не отказывается от планов по строительству АЭС.

Казахстан в будущем планирует начать строительство первой атомной электростанции на своей территории. Об этом рассказал советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков, передает Sputnik Казахстан.

"Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции", — сказал Сыздыков на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" в четверг.

Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны. Вместе с тем, он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии.

Фото: Sputnik / Баубек Коныров, Виктор Толочко.

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