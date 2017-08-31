Дипломат: Казахстан в будущем планирует строительство АЭС
31 августа 2017, 15:02
Астана не отказывается от планов по строительству АЭС.
Казахстан в будущем планирует начать строительство первой атомной электростанции на своей территории. Об этом рассказал советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков, передает Sputnik Казахстан.
"Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции", — сказал Сыздыков на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" в четверг.
Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны. Вместе с тем, он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии.
Фото: Sputnik / Баубек Коныров, Виктор Толочко.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4875711-7df5a5fcaac57ba10d24c136b83dbc9e
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...