Дипломат: Казахстан в будущем планирует строительство АЭС

Астана не отказывается от планов по строительству АЭС.

Казахстан в будущем планирует начать строительство первой атомной электростанции на своей территории. Об этом рассказал советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков, передает Об этом рассказал советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков,передает Sputnik Казахстан





"Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции", — сказал Сыздыков на пресс-конференции на площадке МИА "Россия сегодня" в четверг.





Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны. Вместе с тем, он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии.



