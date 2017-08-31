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В Актобе началось строительство первого регионального Центра ядерной медицины

31 августа 2017, 15:10

Завершение строительства, общей стоимостью 5,7 миллиардов тенге, запланировано на сентябрь 2018 года.

В Актобе в среду, 30 августа, состоялась церемония закладки капсулы на месте будущего Центра ядерной медицины.

Уникальное учреждение, аналог которого имеется лишь в Астане, позволит производить раннюю диагностику онкологических заболеваний на основе ведущих мировых разработок. К примеру, здесь будет применяться позитронно-эмиссионная томография - это инновационный метод обследования, позволяющий выявить онкологию на ранних стадиях при отсутствии первых клинических проявлений.



Услуги Центра будут доступны не только актюбинцам, но пациентам из других областей, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Старт строительству, реализуемому в рамках государственно-частного партнерства, дал заместитель акима области Ербол Нургалиев, заложив капсулу в фундамент будущего здания.
- Реализация проекта стала возможной благодаря меморандуму о взаимопонимании с компанией GE Healthcare, подписаному в ноябре прошлого года акимом области Бердыбеком Сапарбаевым и представителем GE Healthcare, - сообщил Ербол Нургалиев.



Согласно проекту, общая площадь Центра ядерной медицины составит более тысячи квадратных метров.

- Центр будет состоять из двух блоков. Во-первых, это производство радиофармацевтических препаратов, с применением мировых стандартов GMP, которые помогают визуализировать расположение очага заболевания. Во-вторых, это непосредственно диагностическое отделение, оснащенное единой линейкой высокотехнологичного оборудования GE Healthcare. Совмещение этих блоков в одном учреждении позволит эффективно использовать изотопы с небольшим периодом полураспада, а также адаптировать работу центра под потребности большого потока пациентов, - проинформировал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.




Завершение строительства, общей стоимостью 5,7 миллиардов тенге, запланировано на сентябрь 2018 года.


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