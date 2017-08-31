В Актобе началось строительство первого регионального Центра ядерной медицины
31 августа 2017, 15:10
Завершение строительства, общей стоимостью 5,7 миллиардов тенге, запланировано на сентябрь 2018 года.
В Актобе в среду, 30 августа, состоялась церемония закладки капсулы на месте будущего Центра ядерной медицины.
Уникальное учреждение, аналог которого имеется лишь в Астане, позволит производить раннюю диагностику онкологических заболеваний на основе ведущих мировых разработок. К примеру, здесь будет применяться позитронно-эмиссионная томография - это инновационный метод обследования, позволяющий выявить онкологию на ранних стадиях при отсутствии первых клинических проявлений.
Услуги Центра будут доступны не только актюбинцам, но пациентам из других областей, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Старт строительству, реализуемому в рамках государственно-частного партнерства, дал заместитель акима области Ербол Нургалиев, заложив капсулу в фундамент будущего здания.
- Реализация проекта стала возможной благодаря меморандуму о взаимопонимании с компанией GE Healthcare, подписаному в ноябре прошлого года акимом области Бердыбеком Сапарбаевым и представителем GE Healthcare, - сообщил Ербол Нургалиев.
Согласно проекту, общая площадь Центра ядерной медицины составит более тысячи квадратных метров.
Завершение строительства, общей стоимостью 5,7 миллиардов тенге, запланировано на сентябрь 2018 года.
Уникальное учреждение, аналог которого имеется лишь в Астане, позволит производить раннюю диагностику онкологических заболеваний на основе ведущих мировых разработок. К примеру, здесь будет применяться позитронно-эмиссионная томография - это инновационный метод обследования, позволяющий выявить онкологию на ранних стадиях при отсутствии первых клинических проявлений.
Услуги Центра будут доступны не только актюбинцам, но пациентам из других областей, а также ближнего и дальнего зарубежья.
Старт строительству, реализуемому в рамках государственно-частного партнерства, дал заместитель акима области Ербол Нургалиев, заложив капсулу в фундамент будущего здания.
- Реализация проекта стала возможной благодаря меморандуму о взаимопонимании с компанией GE Healthcare, подписаному в ноябре прошлого года акимом области Бердыбеком Сапарбаевым и представителем GE Healthcare, - сообщил Ербол Нургалиев.
Согласно проекту, общая площадь Центра ядерной медицины составит более тысячи квадратных метров.
- Центр будет состоять из двух блоков. Во-первых, это производство радиофармацевтических препаратов, с применением мировых стандартов GMP, которые помогают визуализировать расположение очага заболевания. Во-вторых, это непосредственно диагностическое отделение, оснащенное единой линейкой высокотехнологичного оборудования GE Healthcare. Совмещение этих блоков в одном учреждении позволит эффективно использовать изотопы с небольшим периодом полураспада, а также адаптировать работу центра под потребности большого потока пациентов, - проинформировал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.
Завершение строительства, общей стоимостью 5,7 миллиардов тенге, запланировано на сентябрь 2018 года.
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