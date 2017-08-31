На нескольких улицах Алматы отключат горячую воду
31 августа 2017, 15:13
Подача воды будет ограничена в течение двух дней.
В период с 9 часов 4 сентября до 20 часов 5 сентября будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Ахметова – Майлина – Огарёва. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские Тепловые сети", передает Zakon.kz.
Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.
"Просим извинить за оказанные неудобства и с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении теплосетей.
Фото: belive.ru.
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