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На нескольких улицах Алматы отключат горячую воду

31 августа 2017, 15:13

Подача воды будет ограничена в течение двух дней.

В период с 9 часов 4 сентября до 20 часов 5 сентября будет ограничена подача горячего водоснабжения в границах улиц: Ахметова – Майлина – Огарёва. Об этом сообщили в ТОО "Алматинские Тепловые сети", передает Zakon.kz.

Кратковременное отключение потребителей от горячего водоснабжения связано с подготовкой участка тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.

"Просим извинить за оказанные неудобства и с пониманием отнестись к необходимости проведения ремонтных работ", - говорится в сообщении теплосетей.
Фото: belive.ru.

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