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Ребёнок с ВИЧ умер из-за отказа верующих родителей от лечения

31 августа 2017, 15:17

Даже когда вирусная нагрузка на организм малыша достигла критической отметки, родители продолжали утверждать, что он абсолютно здоров.

Ребёнок, инфицированный ВИЧ, умер из-за того, что его родители отказывались давать ему таблетки по религиозным убеждениям, передает Life.

Ситуация получила огласку в 2016 году, когда о ней написали в ряде питерских СМИ. При этом имена родителей и ребёнка, его пол или возраст по этическим соображениям не назывались. Однако, как сообщается в ряде источников, это была девочка.

Год назад врачи буквально отвоевали ребёнка у родителей через суд. Те решительно отказывались от госпитализации и, даже когда вирусная нагрузка достигла критической отметки, продолжали утверждать, что их дитя абсолютно здорово.

После усиленной терапии ребёнок пришёл в норму, и его вернули в семью. Дома родители вновь прекратили лечение, предпочитая таблеткам молитвы. Обращения активистов в прокуратуру с требованием вмешаться не помогли.

Фото © РИА Новости/Алексей Даничев.

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