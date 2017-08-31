Ребёнок с ВИЧ умер из-за отказа верующих родителей от лечения

Даже когда вирусная нагрузка на организм малыша достигла критической отметки, родители продолжали утверждать, что он абсолютно здоров.

Ребёнок, инфицированный ВИЧ, умер из-за того, что его родители отказывались давать ему таблетки по религиозным убеждениям, передает передает Life





Ситуация получила огласку в 2016 году, когда о ней написали в ряде питерских СМИ. При этом имена родителей и ребёнка, его пол или возраст по этическим соображениям не назывались. Однако, как сообщается в ряде источников, это была девочка.





Год назад врачи буквально отвоевали ребёнка у родителей через суд. Те решительно отказывались от госпитализации и, даже когда вирусная нагрузка достигла критической отметки, продолжали утверждать, что их дитя абсолютно здорово.





После усиленной терапии ребёнок пришёл в норму, и его вернули в семью. Дома родители вновь прекратили лечение, предпочитая таблеткам молитвы. Обращения активистов в прокуратуру с требованием вмешаться не помогли.



