Две девушки погибли в ДТП в Алматинской области
31 августа 2017, 15:22
Юная девушка-водитель врезалась в бетонный забор, две ее пассажирки погибли.
В дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Кокпек – Коктал погибли две молодые девушки.
ДТП произошло 29 августа близ села Каратурык, где автомашина Chevrolet Aveo, управляемая 19-летней жительницей Алматы, врезалась в придорожное бетонное ограждение.
В дорожной аварии погибли две 19-летние девушки, находившиеся в салоне иномарки в качестве пассажиров.
Девушка-водитель получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.
Источник: Sputnik Казахстан.
Фото: arnapress.kz.
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