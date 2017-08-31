Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Две девушки погибли в ДТП в Алматинской области

31 августа 2017, 15:22

Юная девушка-водитель врезалась в бетонный забор, две ее пассажирки погибли.

В дорожно-транспортном происшествии на трассе Алматы – Кокпек – Коктал погибли две молодые девушки.

ДТП произошло 29 августа близ села Каратурык, где автомашина Chevrolet Aveo, управляемая 19-летней жительницей Алматы, врезалась в придорожное бетонное ограждение.

В дорожной аварии погибли две 19-летние девушки, находившиеся в салоне иномарки в качестве пассажиров.

Девушка-водитель получила легкие травмы и отказалась от госпитализации.

Источник: Sputnik Казахстан.

Фото: arnapress.kz.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...