«Аналитика» выходит в эфир Первого канала Евразия в обновленном формате

Стоит отметить, что этой осенью канал отметит свое 20-летие. И новый юбилейный сезон на Первом в Казахстане вообще обещает быть щедрым на сюрпризы. Так, самая рейтинговая информационно-аналитическая программа страны представит зрителям не только больше расследований и острых тем, но и новые лица. Соведущим Альмиры Кульмухамедовой станет известный телеведущий Олег Журкевич. Он же теперь занимает пост шеф-редактора программы.

- Мы вернулись в эфир после летних каникул, - сказала ведущая «Аналитики» Альмира Кульмухамедова. – Хотя, стоит заметить, что на телевидении «каникулы» - понятие относительное. Здесь работа, в принципе, не прекращается ни на день. Поэтому, отпуск редакция аналитики провела плодотворно, сделала, как сейчас говорят, перезагрузку.

- Как шеф-редактор итоговой программы самого рейтингового канала страны, он в курсе основных политических, экономических, социальных изменений и в Казахстане, и в мире. Очень тщательно подходит к подбору тем, руководствуясь главными постулатами редакции: – информация должна быть полезной телезрителю, актуальной и достоверной, - сказала Альмира .



А главными темами предстоящего выпуска станут:

- Живой товар: одни не могут усыновить, другие готовы продать.



- Валютный вопрос: каким курсом идет тенге?



- Для чего по всей планете крутится спиннер?



Олег Журкевич в рамках «Аналитики» ведет авторскую колонку «Как дела, планета?». Обзор самых важных международных новостей за неделю преподнесен в легкой, чуть ироничной форме. Смотреть со стороны на события в мире, которые могут также повлиять на ситуацию в нашей стране, становится куда интереснее.К слову, интереснее не только зрителям, но и коллегам. Как отметила Альмира Кульмухамедова, Олег полон идей и сил для их воплощения, чем и заряжает всю редакцию.Сам Олег Журкевич говорит, что стать частью такого известного телевизионного проекта, как «Аналитика», с одной стороны, очень приятно, а с другой – ответственно.- Но, прежде всего, это командная работа. А, поскольку журналисты, операторы, видеоинженеры, режиссёры – абсолютно все работники канала – большие профессионалы, я особо не переживал, - сказал Олег. – Кроме того, в телевизионной среде работают люди коммуникабельные, так что общий язык мы нашли быстро.Новый шеф-редактор «Аналитики» подчеркнул: самое большое желание команды проекта сделать так, чтобы программа помогала телезрителям лучше ориентироваться в современном мире.- Кстати, хочу добавить, что, как только активно включился в рабочий процесс, тут же ощутил – по телевидению я скучал. Сильно, - признался Олег.Итак, обновленную программу «Аналитика» можно увидеть в эфире Первого канала Евразия каждое воскресенье в 20.00.