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Дипломат: Казахстан в будущем планирует строительство АЭС

 

Казахстан в будущем планирует начать строительство первой атомной электростанции на своей территории. Об этом рассказал советник-посланник посольства Казахстана в России Марат Сыздыков, передает Sputnik Казахстан.

«Казахстан не отказался от планов по развитию атомной энергетики. В планах развития Казахстана — среднесрочных и долгосрочных — строительство атомной электростанции», — сказал Сыздыков на пресс-конференции на площадке МИА «Россия сегодня» в четверг.

Ранее вице-министр энергетики РК Бахытжан Джаксалиев заявил о том, что в Казахстане планируется строительство АЭС, однако сроки реализации проекта пока неизвестны. Вместе с тем, он отметил, что в стране наблюдается избыток электрической энергии.

 

31 августа 2017, 15:34
Источник, интернет-ресурс: Sputnik

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