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Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы человечеству

31 августа 2017, 15:44

Главной опасностью для человечества 34 процента ученых назвали рост популяции и деградацию окружающей среды.

Британский Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, физиологии (или медицине) и экономике. Журнал, в частности, поинтересовался мнением ученых о глобальных угрозах для человечества и возможной конкуренции со стороны искусственного интеллекта.

Главной опасностью для человечества 34 процента ученых назвали рост популяции и деградацию окружающей среды (глобальное потепление), 23 процента — ядерную войну, 8 процентов — инфекционные заболевания и лекарственную резистентность.

На вопрос «Приведет ли внедрение искусственного интеллекта и роботов к снижению потребности в исследователях-людях?» половина ответили «маловероятно», по 24 процента — «определенно нет» и «возможно», 2 процента (один человек) — «определенно да». «У роботов нет воображения», — сказал один из ученых.

С нобелевскими лауреатами не согласны американский бизнесмен Илон Маск и британский ученый Стивен Хокинг (не являются нобелевскими лауреатами), которые неоднократно называли искусственный интеллект одной из угроз человечеству.

С 1901 года лауреатами Нобелевской премии по физике, химии, физиологии (или медицине) и экономике стали менее 700 человек, сегодня на планете проживают 235 таких ученых.

Источник: Lenta.ru.

Фото: Fernando Vergara / AP.

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