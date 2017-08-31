В Атырау состоятся профессиональные бои по тайскому боксу
31 августа 2017, 15:52
Турнир стартует в 18:00 местного времени в Ледовом дворце. Вход свободный.
3 сентября всех любителей боевых искусств ждет незабываемое событие. В Атырау пройдет международный турнир по муайтай памяти известного казахстанского ученого Амена Аманкулова, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.
Участие в нем примут казахстанские бойцы, которые сразятся с соперниками из Бразилии, Тайланда, России, Австрии, Южной Африки.
Организаторами турнира выступают Управление спорта и физической культуры Атырауской области, Профессиональный клуб «Елухан» Федерации Муайтай РК и Атырауский филиал Федерации Муайтай РК.
Турнир стартует в 18:00 местного времени в Ледовом дворце. Вход свободный.
Участие в нем примут казахстанские бойцы, которые сразятся с соперниками из Бразилии, Тайланда, России, Австрии, Южной Африки.
- Все соперники наших спортсменов являются опытными бойцами, чемпионами своих стран, поэтому нас ждет незабываемое зрелище, - сообщили в управлении физической культуры и спорта Атырауской области. – Город еще не отошел от спортивного фестиваля, Atyrau Sport Fest 2017, мы решили не сбавлять накал и устроить по настоящему зрелищное шоу для всех любителей боевых искусств.
Организаторами турнира выступают Управление спорта и физической культуры Атырауской области, Профессиональный клуб «Елухан» Федерации Муайтай РК и Атырауский филиал Федерации Муайтай РК.
Турнир стартует в 18:00 местного времени в Ледовом дворце. Вход свободный.
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