На правах рукописи

Оспаривание не вступивших в законную

силу постановлений по делам об

административных деликтах

Пособие

Н.И. Мамонтов

Судья Верховного Суда Казахстана

в почетной отставке

Пособие рассчитано на действующих судей и других лиц, интересующихся правовыми аспектами оспаривания постановлений по делам об административных правонарушениях, не вступивших в законную силу.

ВВЕДЕНИЕ

Административно-деликтное право является самостоятельной отраслью правовой системы Казахстана и регулирует разнообразные публичные правовые отношения специфическими мерами административного предупреждения, административного пресечения и административного наказания.

Действующим Кодексом Казахстана об административных правонарушениях предусмотрено, что административному наказанию подвергается юридическое лицо, а также физическое лицо (гражданин Казахстана, иностранец, лицо без гражданства), достигшее возраста 16-ти лет, за совершенное умышленно или по неосторожности противоправное деяние (действие или бездействие), содержащее все признаки состава административного правонарушения. Административная ответственность наступает в том случае, если совершенное правонарушение не влечет наступление уголовной ответственности.

Дела об административных правонарушениях рассматривают должностные лица уполномоченных государственных органов, а также судьи специализированных административных судов, судьи специализированных судов по делам несовершеннолетних (ювенальных судов), а в случае отсутствия в административно-территориальной единице названных судов - судьи районных (городских судов).

Правомочия должностных лиц уполномоченных государственных органов императивно установлены в зависимости от категории административного правонарушения и занимаемой таким должностным лицом должности.

Подведомственность судов разграничивается категорией и субъектом состава административного правонарушения, а также видом административного наказания.

Все дела об административных правонарушениях рассматриваются соответственно должностными лицами уполномоченных государственных органов и судьями судов первой инстанции единолично.

Дело об административном правонарушении, по общему правилу, рассматривается по месту его совершения. Дела об административных правонарушениях, указанных в законе, могут рассматриваться по месту учета транспортного средства, судна, в том числе маломерного, по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, их родителей или лиц, их заменяющих (опекун, попечитель), рассматриваются по месту жительства несовершеннолетнего или названных лиц.

При рассмотрении дела об административном правонарушении обязательно участие:

1) несовершеннолетнего, о котором ведется административное производство, и его законного представителя;

2) физического лица, о котором составлен протокол об административном правонарушении, предусматривающий административное наказание в виде административного ареста;

3) иностранца или лица без гражданства, о котором составлен протокол о совершении административного правонарушения, предусматривающий административное наказание в виде выдворения за пределы Казахстана;

При уклонении названных лиц от явки они подвергаются приводу на основании определения судьи, исполняемого органами внутренних дел.

Но привод может осуществляться и в отношении других лиц в виде меры обеспечения производство по делу об административном правонарушении, в целях пресечения административного правонарушения, установления личности подозреваемого в его совершении, составления протокола об административном правонарушении, когда невозможно его составление на месте совершения административного правонарушения, исполнения принятого по делу постановления, предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, угрозы аварии или техногенных катастроф. В этих случаях должностное лицо, составляющее протокол об административном правонарушении, исполняющее вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, вправе вынести определение о приводе физического лица или законного представителя (представителя по поручению) юридического лица. Указанное определение исполняется органами внутренних дел, органами антикоррупционной службы, службой экономических расследований.

Поскольку Кодексом предусмотрен исчерпывающий перечень лиц, участие которых при рассмотрении дел об административных правонарушениях обязательно, то в отношении других субъектов (лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевших) привод как мера обеспечения своевременного и правильного рассмотрения дела не применяется.

В случаях, с исчерпывающей полнотой перечисленных в законе, при производстве по делу об административных правонарушениях обязательно участие защитника, в качестве которого может быть адвокат или законный представитель лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Если в случаях обязательного участия защитника он не приглашен лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, то участие защитника обеспечивает должностное лицо уполномоченного государственного органа или судья, в производстве которых находится дело об административном правонарушении.

Производство по делу об административном правонарушении считается возбужденным после составления уполномоченным должностным лицом протокола об административном правонарушении, вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в предусмотренные Кодексом сроки, а также перечисленных с исчерпывающей полнотой случаях, когда протокол об административном правонарушении не составляется.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении должностное лицо уполномоченного государственного органа и судья выносят постановление, которое по форме и содержанию должно соответствовать требованиям закона.

Кодексом предусмотрена возможность обжаловать действия (бездействие) должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. Но основания и порядок подачи жалобы на действия должностным лиц, ведущих производство по делу об административном правонарушении, являются самостоятельными и не связаны с предусмотренными Кодексом основаниями и порядком обжалования постановлений, выносимых по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Проверка законности постановлений по делам об административных правонарушениях, не вступивших в законную силу, производится во внесудебном порядке вышестоящими должностными лицами соответствующих уполномоченных государственных органов, а также судьями районных или специализированных административных судов либо судьями судов апелляционной инстанции.

В ранее действовавших Кодексах жалобы на постановления рассматривались судьями судов первой инстанции в порядке особого искового производства, регулируемого гражданским процессуальным законом. В настоящее время жалобы, апелляционные ходатайства прокурора рассматриваются только в порядке, установленном действующим Кодексом.

Актуальной является реализация конституционного положения о том, что судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции и законов.

Следует отметить, что «Концепцией правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 по 2020 года» предусмотрено реформирование материального и процессуального законодательства об административных правонарушениях. Суть правовой идеологии выражается в том, чтобы дела об административных правонарушениях рассматривались судьями районных судов как дела о «малых» преступлениях.

В пособии не рассматриваются специально вопросы по составам административных правонарушений, возбуждения производства по делу об административном правонарушении, порядок рассмотрения дела об административном правонарушении, содержания постановления. Эти и другие вопросы будут освещаться в той мере, в какой они будут относится к процедурам оспаривания постановлений по делам об административных правонарушениях.

§ 1. Лица, обладающие правом оспаривания постановления

Постановление о правонарушении, вынесенное должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей по своей юридической природе является индивидуальным актом применения права, который может быть оспорен в судебном порядке.

Правовой акт государственных органов и должностных лиц относится к актам индивидуального применения, является письменным официальным документом установленной формы и рассчитан на одноразовое либо иное ограниченное по времени применение, распространяется на индивидуально определенных лиц, применяет и (или) реализует установленные законодательством права и обязанности индивидуально определенных лиц.

Законодатель в Кодексе постановление о привлечении лица к административной ответственности именует «правовым актом».

Между тем, под правовым актом понимается официальный документ установленной формы, содержащий нормы права или индивидуальные властные правовые предписания, принятый на республиканском референдуме либо уполномоченными органами, а под правовым актом индивидуального применения понимается письменный официальный документ установленной формы, распространяющийся на индивидуально определенный круг лиц (физических и (или) юридических лиц), который реализует установленные законодательством Республики Казахстан их права и обязанности и не содержит норм права.

Поэтому постановление о привлечении лица к административной ответственности по своей юридической природе является индивидуальным правовым актом и может оспариваться непосредственно теми участниками производства, которым такое процессуальное право предоставлено настоящим Кодексом.

Право на обжалование постановления предоставлено тем участникам производства, чье участие в рассмотрении протокола об административном правонарушении является обязательным, и тем участникам производства, участие которых в рассмотрении дела об административном правонарушении определяется их усмотрением. В зависимости от обязательности или необязательности участия в рассмотрении дела об административном правонарушении устанавливаются правила исчисления срока на оспаривание постановления.

К числу лиц, обладающих процессуальным правом оспорить постановление, относится прокурор, который на постановление должностного лица приносит протест, а на постановление судьи - апелляционное ходатайство.

На постановление должностного лица прокурор вправе принести протест вышестоящему должностному лицу.

На постановление судьи соответствующего суда первой инстанции прокурор вправе принести апелляционное ходатайство в соответствующий суд апелляционной инстанции.

Процессуальные право каждого из названных участников административного производства или административного судопроизводства предусмотрено в соответствующей статье Кодекса. Нюансы процессуальных прав будут отражены при изложении процессуальных действий при оспаривании постановления должностного лица или судьи.

Различие в наименования выносимых прокурором актов обусловлено тем, что в административном производстве прокурор осуществляет надзор за законностью действий и решений должностных лиц при производстве по делу и его рассмотрении, а в административном судопроизводстве прокурор представляет интересы государства в суде.

Поскольку при несогласии с постановлением по делу об административном правонарушении выносятся разные по наименованию процессуальные документы, предлагается саму процедуру именовать «оспариванием» постановления.

§ 2. Срок, порядок оспаривания и содержание

акта оспаривания постановления

Лица, обладающие правом оспаривания постановления о правонарушении, реализуют это право во внесудебном порядке путем подачи жалобы вышестоящему должностному лицу или путем подачи апелляционной жалобы в соответствующий суд апелляционной инстанции судебной системы Казахстана.

Под жалобой понимается требование лица о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод или законных интересов его или других лиц, об отмене незаконных решений должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления.

Жалоба физического лица или законного представителя (представителя по поручению) юридического лица на постановление о правонарушении должна соответствовать по форме и содержанию требованиям, предусмотренным Кодексом. Этим же требованиям по содержанию должен соответствовать протест прокурора. Если жалоба или протест не соответствуют указанным в законе требованиям, они считается поданными, но возвращаются их автору для устранения недостатков.

Если недостатки жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора будут устранены в установленный должностным (вышестоящим должностным) лицом или судьей суда первой или апелляционной инстанций, то указанные процессуальные документы считаются поданными в установленный Кодексом срок. Если же в установленный срок недостатки не будут устранены и названные процессуальные документы не будут повторно представлены, то они считаются не поданными.

Законодатель ничего не говорит о сроке, который предоставляется для устранения недостатков жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора. Представляется, что такой срок должен отвечать критериям разумности, то есть быть достаточным для получения возвращаемого процессуального документа, его пересоставления (устранения недостатков), доставки в уполномоченный государственный орган, в специализированный административный суд или районный (городской) суд либо суд апелляционной инстанции.

Жалоба, протест или апелляционное ходатайство прокурора на постановление о правонарушении могут быть поданы лицами, участие которых в административном производстве или административном судопроизводстве обязательно, в течение десяти суток со дня вручения копии постановления:

1) лицом, в отношении которого оно вынесено, а также его защитником;

2) законным представителем несовершеннолетнего, в отношении которого оно вынесено;

3) законным представителем (представителем по поручению) юридического лица, в отношении которого оно вынесено;

4) потерпевшим, которому непосредственно административным правонарушением причинен физический, имущественный или моральный вред;

5) законным представителем несовершеннолетнего потерпевшего или потерпевшего, признанного в судебном порядке недееспособным;

6) представителем потерпевшего по поручению.

Постановление об административном правонарушении объявляется немедленно после окончания рассмотрения дела, а копия постановления названным участникам процесса вручается. Днем вынесения постановления является день его оглашения.

Иным участникам административного производства или административного судопроизводства, участие которых носит альтернативных характер, копия постановления высылается в течение трех суток со дня объявления.

Не анализируя специально статус прокурора в административном производстве и административном судопроизводстве, следует отметить несколько особенностей.

Прокурор вправе вынести постановление о возбуждении производства практически по любому делу по делу об административном правонарушении, предусмотренном Кодексом, которое должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к протоколу об административном правонарушении.

Прокурор как лицо, возбудившее производство по делу об административном правонарушении, в силу отсутствия принципа состязательности в производстве не может участвовать в рассмотрении этого дела должностным лицом или судьей, но вправе приносить протест или апелляционное ходатайство на вынесенное постановление.

Прокурор принимает обязательное участие в рассмотрении судом дела об административном производстве в отношении несовершеннолетнего и дела о правонарушении, санкция статьи за которое предусматривает административное наказание в виде административного ареста.

Копия постановления о правонарушении, вынесенного судьей специализированного административного суда или судьей районного (городского) суда о назначении совершеннолетнему дееспособному физическому лицу административного наказания в виде административного ареста немедленно, в день вынесения, направляется в соответствующую территориальную прокуратуру, обладающую статусом районной.

Постановление о правонарушении может быть оспорено в течение десяти суток со дня вручения его копии лицам, участие которых в административном производстве или административном судопроизводстве обязательно. Лица, участие которых в административном производстве или административном судопроизводстве не обязательно, вправе оспорить постановление о правонарушении в течение десяти судок со дня получения копии постановления.

Дата вручения или получения копии постановления должна быть подтверждена документом, поскольку с этой даты возникает право на подачу жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурором.

Представляется, что срок на оспаривание постановления Кодексом рассматривается как пресекательный, поскольку он не подлежит восстановлению. Следует отметить, что ранее действовавшими Кодексами об административных правонарушениях предусматривалась возможность восстановления пропущенного срока на оспаривание постановления по делу об административном правонарушении.

Если действующий Кодекс срок подачи жалобы физическим лицом, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении относит к сроку пресекательному, то соответствует ли такое решение законодателя положениям статей 13 и 39 Конституции Казахстана.

С учетом этих положений Кодекс подлежит дополнению нормой о восстановлении срока подачи жалобы не только физическому лицу, в отношении которого вынесено постановление, но и потерпевшему, пропустивших срок подачи жалобы по уважительным причинам.

Течение срока на оспаривание постановления исчисляется не со дня вручения копии постановления, а ноля часов следующих суток (следующего дня).

Если окончание срока оспаривания постановления приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, то последним днем срока считается первый следующий за нерабочим днем рабочий день.

Срок на оспаривание постановления вышестоящего должностного лица, вынесенного по результатам рассмотрения жалобы, протеста прокурора на постановление должностного лица, исчисляется со дня получения копии постановления вышестоящего должностного лица. Жалоба или апелляционное ходатайство прокурора подается в специализированный административный суд или районный (городской) суд.

В жалобе, протесте, апелляционном ходатайстве прокурора наряду с другими требованиями, должно быть указано содержание обжалуемого постановления и причины, по которым автор жалобы считает постановление незаконным, а также четко сформулированная просьба.

Такое требование вытекает из содержания протокола и постановления.

В протоколе об административном правонарушении должны быть указаны обстоятельства совершения лицом деяния, содержащего признаки конкретного состава административного правонарушения, предусмотренного Кодексом, и статья (подпункт, часть статьи), предусматривающая административную ответственность.

В постановлении должностного лица или судьи должны быть указаны обстоятельства совершения административного правонарушения и статья (подпункт, часть статьи), по которой лицо привлекается к административной ответственности, а также размер и вид административного наказания.

В жалобе или протесте прокурора могут оспариваться выводы суда об обстоятельствах совершения деяния, относимого законом к категории административного правонарушения, и квалификации этого деяния.

Именно несовпадение факта (обстоятельство совершенного противоправного деяния) и диспозиции нормы Кодекса (права) относятся к правовым основаниям жалобы, протеста. К этим же основаниям относятся доводы о назначении вида и размера административного наказания без учета смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств.

Кодексом установлено несколько положений, касающихся вынесенного должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей постановления по делу об административном правонарушении:

- постановление объявляется незамедлительно по окончании рассмотрения дела;

- копия постановления вручается или высылается в течение трех суток со дня его объявления физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении которого вынесено постановление по делу об административном правонарушении, потерпевшему, законному представителю физического лица, уполномоченному органу, должностное лицо которого возбудило дело об административном правонарушении;

- копия постановления, которым физическому лицу назначено административное наказание в виде административного ареста, немедленно направляется прокурору;

Дела об административных правонарушениях, за совершение которых санкция предусматривает административное наказание в виде административного ареста, судьей рассматриваются с обязательным участием прокурора, который в административном судопроизводстве представляет интересы государства, но не осуществляет надзор за судом.

Кроме этого, рассмотрение дела об административном правонарушении обязательно с участием:

1) несовершеннолетнего, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении;

2) лица, о котором составлен протокол об административном правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает административный арест;

3) лица, о котором составлен протокол об административном правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает лишение специального права, за исключением лишения права управления транспортным средством;

4) лица без гражданства или иностранца, о котором составлен протокол об административном правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает выдворение за пределы Казахстана.

Все дела указанной категории подведомственны судам, а в случае несогласия с постановлением оно обжалуется в соответствующий областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения.

Дела об административных правонарушениях, отнесенных к подведомственности уполномоченных государственных органов, рассматривают названные в Кодексе должностные лица. Вынесенные по таким делам постановления физические или представители юридических лиц могут обжаловать вышестоящему должностному лицу в порядке непосредственной подчиненности.

Законодатель некорректно изложил нормы, посредством которых обозначил субъектов, которые могут подавать жалобы по постановления должностных лиц уполномоченных государственных органов в порядке подчиненности.

Законодатель указал, что предварительное обращение лиц, указанных в статье 744 Кодекса, в вышестоящий орган не является обязательным условием для подачи жалобы в суд.

Такими лицами являются физические или юридические лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении.

В числе физических лиц могут быть несовершеннолетние, достигшие возраста 16-ти лет, граждане Казахстана, иностранцы, лица без гражданства. Статья, по которой квалифицируется административный деликт, может предусматривать административное наказание в виде административного ареста, в виде выдворения иностранца или лица без гражданства за пределы Казахстана, в виде лишения специального права (за исключением лишения права управления транспортными средствами).

С учетом субъекта и вида административного наказания указанные категории дел об административных правонарушениях не подведомственны должностным лицам, а, следовательно, выносимые ими постановления не могут оспариваться во внесудебном порядке.

Поэтому редакция ч. 5 статьи 830 Кодекса применительно к ссылке на статью 744 Кодекса подлежит изменению. Правом обжалования вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу могут обладать только физические лица и представители юридических лиц, дела которых не отнесены к подведомственности суда, а рассмотрены должностными лицами уполномоченных государственных органов.

Законодатель также указал, что предварительное обращение лиц, указанных в статье 746 Кодекса, в вышестоящий орган не является обязательным условием для подачи жалобы в суд.

В качестве законного представителя в производстве по делу об административном правонарушении могут участвовать родители, усыновители, опекуны, попечители, иные лица на иждивении которых находится несовершеннолетний потерпевший или несовершеннолетнее лицо, о котором вынесено постановление судьей.

Но вынесение протокола об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего означает, что дело об административном правонарушении подведомственно специализированному ювенальному суду, а апелляционная жалоба законного представителя такого лица подается и рассматривается судом апелляционной инстанции.

Если по делу об административном правонарушении лицом, в отношении которого составлен протокол, является иностранец или лицо без гражданства, которое может быть выдворено за пределы Казахстана, или лицо, которому может быть назначено административное наказание в виде административного ареста, а потерпевшим является несовершеннолетний, то законный представитель потерпевшего вправе подать апелляционную жалобу в суд, но не вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу.

Законодатель также указал, что предварительное обращение защитника в вышестоящий орган не является обязательным условием для подачи жалобы в суд.

Следует учитывать, что защитник в производстве по делу об административном правонарушении участвует в обязательном порядке и по соглашению.

Под защитником понимается лицо, обладающее юридическими знаниями и являющегося членом коллегии адвокатов, которое по поручению или назначению суда оказывает физическому или юридическому лицу, привлекаемому к юридической ответственности, квалифицированную юридическую помощь. Важно понимать, что процессуальное представительство правовых интересов привлекаемого к административной ответственности лица в суде является адвокатской деятельностью, на осуществление которой требуется лицензия.

Было бы желательно в законе установить, что защиту интересов физического лица, привлекаемого к административной ответственности, в административном производстве и административном судопроизводстве осуществляют только адвокаты. Привлечение в качестве защитника супругасупруги, близких родственников, законных представителей, которые не обладают необходимыми юридическими знаниями, не обеспечивает реализацию конституционного права на получение квалифицированной юридической помощи.

Процессуальные полномочия законного представителя неравнозначны процессуальным полномочиям адвоката в осуществлении функции защиты.

Если защитник оказывает квалифицированную юридическую помощь:

- несовершеннолетнему, о котором составлен протокол об административном правонарушении;

- иностранцу или лицу без гражданства, в отношении которых составлен протокол об административном правонарушении, за которое санкция статьи предусматривает выдворение с территории Казахстана;

- любому физическому лицу, о котором составлен протокол об административном правонарушении, санкция за совершение которого предусматривает назначение административного наказания в виде административного ареста или лишения специального права (за исключением лишения права управления транспортным средством),

то защитник вправе обжаловать постановление судьи только в суд апелляционной инстанции, но не вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу.

С учетом указанных доводов редакция части 5 статьи 830 Кодекса нуждается в модернизации.

Законодатель указал, что вынесенное должностным лицом постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу в порядке непосредственной подчиненности или в специализированный районный и приравненный к нему административный суд или в суд по делам несовершеннолетних по месту нахождения уполномоченного государственного органа.

Представляется, что с позиции юридической техники данная норма нуждается в коренной модернизации.

Конституцией Казахстана предусмотрено, что судебная система устанавливается Конституцией и конституционным законом, которым зафиксировано, что судебную систему составляют Верховный Суд, областные и приравненные к ним суды (суд столицы, суд города республиканского значения), районные и приравненные к ним суды (городской суд, межрайонный суд, специализированные административные суды, специализированные экономические суды, специализированные суды по делам несовершеннолетних и другие).

В судебной системе отсутствует «специализированный районный и приравненный к нему административный суд», а действует районный и приравненный к нему специализированный административный суд, суд ювенальный, суд по уголовным делам.

В этой части редакция статьи 830 Кодекса нуждается в модернизации, приведении ее в соответствии с нормой Конституционного закона.

Дела об административных правонарушениях, отнесенные к подведомственности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних, не могут относиться к подведомственности уполномоченных государственных органов и рассматриваться должностными лицами этих органов.

По этой причине постановление, вынесенное судьей специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних, не может обжаловаться вышестоящему должностному лицу уполномоченного государственного органа, а может обжаловаться участниками административного судопроизводства только в соответствующий областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения.

Законодатель установил, что обжалование постановления должностного лица уполномоченного государственного вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу не является обязательным условием для подачи жалобы на постановление должностного лица в суд и ее рассмотрения по существу.

Законодатель также установил, что при обжаловании постановления должностного лица уполномоченного государственного органа вышестоящему должностному лицу в порядке подчиненности и несогласии с постановлением вышестоящего должностного лица указанные в Кодексе лица вправе подать жалобу в специализированный административный суд (районный (городской) суд) в течение десяти дней после получения (вручения) копии постановления вышестоящего должностного лица. Это важное положение, которое закрепляет право на судебную защиту лица в административном производстве. Только суд по делу вправе проверить и в судебных процедурах принять основанное на законе процессуальное решение. Вот почему важно на практике реализовать конституционную норму о том, что судебная власть, власть суда и судей, распространяется на все дела и споры, возникающие на основе Конституции и законов Казахстана.

Поскольку должностные лица рассматривают дела о правонарушениях, по которым явка физического лица или законного представителя (представителя по поручению) юридического лица, о котором составлен протокол об административном правонарушении, не является обязательной, то такое лицо не подлежит приводу в уполномоченный государственный орган. С учетом этого обстоятельства из ч. 4 ст. 744 Кодекса подлежат исключению слова «органа (должностного лица», а слово «рассматривающих» следует заменить словом «рассматривающего».

Важно, чтобы эти лица были надлежащим образом уведомлены (извещены) о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении.

Ненадлежащее уведомление участников производства по делу об административном правонарушении является правовым основанием для отмены постановления.

Поскольку участники производства по делу об административном правонарушении в силу принципа диспозитивности не явились в уполномоченный государственный орган или в суд для участия в производстве или судопроизводстве по рассмотрению дела об административном правонарушении, то они обязаны самостоятельно получить копию вынесенного постановления и в установленный срок со дня вынесения постановления решить вопрос об оспаривании постановления.

В связи с тем, что дело об административном правонарушении может рассматривать во внесудебном порядке должностным лицом или судьей соответствующего суда первой инстанции, законодатель установил две процедуры оспаривания постановления:

1. вышестоящему должностному лицу, в непосредственном подчинении которого находится должностное лицо, вынесшее постановление по делу.

Постановление вышестоящего должностного лица, рассмотревшего жалобу на постановление должностного лица, находящемся в его непосредственной подчиненности, может быть также в течение десяти дней обжаловано в специализированный административный суд (в районный (городской) суд).

Постановление судьи, вынесенное по результатам рассмотрения жалобы, протеста прокурора на постановление должностного лица (вышестоящего должностного лица) вступает в законную силу с момента вынесения.

2. в областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения, если по делу об административном правонарушении постановление вынесено непосредственно судьей специализированного административного суда, судьей специализированного суда по делам несовершеннолетних либо судьей районного (городского) суда.

Жалоба по постановление по делу об административном правонарушении должна соответствовать по содержанию и форме требованиям, предусмотренным Кодексом.

Важно чтобы в жалобе, протесте были указаны содержание оспариваемого постановления, а также причины, по которым постановление следует считать незаконным.

А для этого следует проанализировать содержание протокола об административном правонарушении, в котором должно быть отражены фактические обстоятельства административного правонарушения и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также правовая квалификация совершенного деяния (подпункт, часть, статья Кодекса).

То есть в протоколе об административном правонарушении должны быть совмещены факты (фактические обстоятельства) и диспозиция соответствующей нормы Кодекса (право), раскрывающие состав административного правонарушения.

Постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное должностным лицом или судьей, должно соответствовать по форме и содержанию требованиям, указанным в законе.

В постановлении должны быть указаны обстоятельства, установленные должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей при рассмотрении дела об административном правонарушении, доказательства, эти обстоятельства подтверждающие, и статья Кодекса (диспозиция подпункта, часть статьи), которая предусматривает административную ответственность за совершенный административный деликт.

В резолютивной части постановления должно быть указано процессуальное решение в соответствии с законом, в том числе вид и размер основного или дополнительно административного наказания в соответствии с санкцией статьи Кодекса.

При оспаривании постановления излагаются доводы о неполноте исследования фактических обстоятельств административного правонарушения, представленных участниками административного производства доказательств, неправильной квалификации деяния (несоответствие диспозиции статьи Кодекса фактическим обстоятельствам), а также о назначении вида и размера наказания без учета отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств.

При этом лицо, в отношении которого вынесено постановление, как правило, указывает на неверную квалификацию деяния и назначение административного наказания без учета смягчающих его ответственность обстоятельств. Потерпевший же указывает на неверную квалификацию деяния лица, в отношении которого вынесено постановление, и назначение ему чрезмерно мягкого вида и размера административного наказания без учета отягчающих ответственность обстоятельств.

Вступившее в законную силу постановление должностного лица, постановление вышестоящего должностного лица, постановление судьи суда первой инстанции или постановление судьи суда апелляционной инстанции может быть пересмотрено Верховным Судом Казахстана, если:

1) постановление вынесено должностным лицом или судьей с нарушением подведомственности или подсудности дела о правонарушении;

2) имеются предусмотренные Кодексом основания.

§ 3. Статус прокурора и виды

актов прокурорского реагирования

Под статусом понимается правовое положение субъекта права, характеризуемое его правами и обязанностями, ответственностью, полномочиями, вытекающими из законодательных актов.

Прокуратура наделена функциями от имени государства в пределах и формах осуществлять высший надзор за соблюдением законности на территории Казахстана, представлять интересы государства в суде и от имени государства осуществлять уголовное преследование. Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры Казахстана определяется законом.

В области административно-деликтного производства и административно-деликтного судопроизводства полномочия прокурора установлены Кодексом и отягощены ведомственным приказом, разработанным на основании не действующих в настоящее время законов.

Полномочия прокурора в административно-деликтном производстве основаны на праве возбуждения производства по делу об административном правонарушении, даче письменных указаний должностному лицу, ведущему производство, в прекращении производства по делу по предусмотренным Кодексом основаниям, в совершении иных процессуальных действий, в праве участвовать в рассмотрении дела об административном правонарушении, в принесении протеста вышестоящему должностному лицу на постановление, вынесенное должностным лицом.

Но в административном судопроизводстве прокурор осуществляет представительство интересов государства в суде и в случае несогласия с постановлением судьи вправе внести в областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения апелляционное ходатайство.

Протест прокурора и апелляционное ходатайство прокурора на постановление по делу об административном правонарушении обладают разным статусом и разной правовой природой.

К сожалению, законодатель полномочия прокурора в административно-деликтном производстве и в административно-деликтном судопроизводстве четко не подразделил. Словосочетание «высший надзор за соблюдением законности в процессе производства по делам об административных правонарушениях» может распространяться и на административно-деликтное судопроизводство посредством применения словосочетания «высший надзор за законностью судебных актов, вступивших в законную силу»

Но если прокурор надзор за законностью в деятельности органов исполнительной власти, органов досудебного расследования, органов оперативно-розыскной, контразведывательной деятельности, применение негласных следственных действий, исполнительного производства осуществляет в силу требований закона, то принесение протеста на вступившее в законную силу постановление суда по делу об административном правонарушении имеет место только по инициативе лица, привлеченного к административной ответственности, или потерпевшего. Причем протест может приноситься только Генеральным Прокурором Казахстана или его заместителем на основании ходатайства названных лиц и на постановления, с исчерпывающей полнотой перечисленных в Кодексе. По своей инициативе протест в Верховный Суд Казахстана не может приноситься.

Отсутствие полномочий на принесение протеста вряд ли свидетельствуют о том, что прокурор осуществляет высший надзор за законностью вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях. Скорее, это одно из процессуальных полномочий прокурора, но не функция осуществления надзора.

В целях реализации своих полномочий, прокурор вправе: участвовать в производстве по делам об административных правонарушениях; представлять доказательства и участвовать в их исследовании; излагать суду, должностному лицу уполномоченного государственного органа, рассматривающему дело, свое мнение о виновности лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении; высказывать предложение о применении положений закона и наложении административного взыскания либо освобождении от него.

Парадокс процессуального статуса прокурора при участии в рассмотрении дела об административном правонарушении должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей выражается в том, что он не поддерживает обоснованность протокола об административном правонарушении и не представляет доказательства, а только дает заключение о квалификации деяния, о возможном виде и размере административного наказания.

Прокурор в обязательном порядке извещается о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним лицом, а также о правонарушении, влекущем административный арест. В его отсутствие такое дело может быть рассмотрено лишь в случае, когда имеются данные о своевременном извещении прокурора о месте и времени рассмотрения дела и если от него не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела.

При рассмотрении дел об административных правонарушениях участие прокурора предусмотрено как обязательное по указанным выше категориях дел и альтернативное, когда прокурор самостоятельно решает, по какому конкретному делу об административном правонарушении он примет участие в административном производстве или административном судопроизводстве.

Законом предусмотрено, что прокурор на постановление должностного лица уполномоченного государственного органа вправе принести протест вышестоящему должностному лицу, в непосредственном подчинении которого находится должностное лицо, вынесшее постановление. На постановление судьи прокурор приносит в областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения апелляционное ходатайство.

Требования к содержанию протеста, апелляционному ходатайству прокурора указаны в ст. 833 Кодекса. В обязательном порядке в протесте, апелляционном ходатайстве прокурор должен указать содержание постановления, которое им оспаривается, а также причины, по которым считает, что постановлением нарушаются права и свободы. Протест, апелляционное ходатайство подается в двух экземплярах, к которым прилагаются документы в обоснование приведенных в протесте, апелляционном ходатайстве доводов.

Однако неясным остается вопрос о том, какой акт прокурорского реагирования прокурор вправе внести в специализированный административный суд (районный (городской) суд, если оспаривается постановление должностного лица уполномоченного государственного органа или постановление вышестоящего должностного лица.

Идеология Кодекса выражается в том, что прокурор приносит протест на постановление должностного лица уполномоченного государственного органа вышестоящему должностному лицу, в непосредственном подчинении которого находится должностное лицо, вынесшее постановление. Апелляционное ходатайство прокурор приносит не только в вышестоящий суд на постановление судьи специализированного административного суда, судьи ювенального суда, судьи районного (городского) суда, но и на постановление должностного лица или постановление вышестоящего должностного лица уполномоченного государственного органа.

Постановление вышестоящего должностного лица по делу об административном правонарушении вступает в законную силу по истечении десятидневного срока на его оспаривание, исчисляемого со дня вручения копии постановления.

Форма акта прокурорского реагирования на постановления, выносимые в административно-деликтном производстве или административно-деликтном судопроизводстве указана в законе и должна быть соблюдена. Если же акт прокурорского реагирования по форме не соответствует требованиям Кодекса, то он подлежит возвращению для устранения недостатков в установленный судьей срок. Если же в установленный срок недостатки акта прокурорского реагирования не устранены, он подлежит возвращению.

§ 3. Подготовка жалобы, протеста или

ходатайства прокурора к рассмотрению

Жалоба или протест прокурора по постановление должностного лица адресуются вышестоящему должностному лицу этого уполномоченного государственного органа, но подаются через должностное лицо, вынесшее постановление. Жалоба, протест вместе с материалами делам об административном правонарушении не позднее трех дней направляются вышестоящему должностному лицу, который совершает ряд процессуальных действий.

1. Вышестоящее должностное лицо обязано проверить, находится ли в его непосредственном подчинении должностное лицо, которое вынесло постановление по делу об административном правонарушении. Если жалоба, протест не относится к компетенции вышестоящего должностного лица, то они вместе с материалами дела об административном правонарушении направляются по подведомственности тому должностному лицу, к компетенции которого относится рассмотрение жалоба, протеста.

Например, рассматривать дело об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 160 Кодекса, и налагать административное наказание в виде административного штрафа вправе руководитель антимонопольного органа и его заместители, а равно руководители территориальных подразделений антимонопольного органа и его заместители.

Дело об административном правонарушении в отношении субъекта государственной монополии, нарушившего установленные законодательством Казахстана ограничения о государственной монополии, рассмотрено и постановление вынесено заместителем руководителя территориального подразделения антимонопольного органа. На постановление подана жалоба на имя руководителя антимонопольного органа. Поскольку заместитель руководителя территориального подразделения антимонопольного органа находится в непосредственном подчинении руководителя этого органа (вышестоящее должностное лицо), то руководитель антимонопольного органа обязан жалобу и дело об административном правонарушении направить для рассмотрения руководителю территориального подразделения как вышестоящему должностному лицу, в непосредственном подчинении которого находится должностное лицо, вынесшее постановление.

Если же руководитель антимонопольного органа требования Кодекса о соблюдении подведомственности жалобы, протеста не выполнит, а его постановление будет обжаловано в специализированный административный суд (районный (городской) суд), то суд обязан будет отменить постановление и жалобу, протест вместе с делом об административном правонарушении направить на рассмотрение руководителя территориального подразделения антимонопольного органа.

Требования Кодекса о проверке подведомственности жалобы, протеста вышестоящему должностному лицу подлежат проверке их при поступлении на рассмотрение вышестоящего должностного лица применительно к категории каждого дела об административном правонарушении, рассмотренного во внесудебном порядке должностным лицом уполномоченного государственного органа.

2. Вышестоящее должностное лицо, к подведомственности которого отнесено рассмотрение жалобы, протеста, обязано рассмотреть поступившие от автора жалобы или протеста ходатайства относительно истребования дополнительных материалов, вызове дополнительных свидетелей, назначении соответствующей экспертизы.

3. Извещает автора ходатайства, протеста, а также дополнительно вызываемых свидетелей о времени и месте рассмотрения жалобы, протеста.

При поступлении в суд жалобы или апелляционного ходатайства на постановление должностного лица или вышестоящего должностного лица судья проверяет, поданы ли жалоба или апелляционное ходатайство с соблюдением подведомственности суда первой инстанции, истребует из уполномоченного государственного органа дело об административном правонарушении (должно быть направлено в суд не позднее трех дней со дня поступления письменного или устного запроса судьи), разрешает ходатайства автора жалобы или апелляционного ходатайства, извещает их о времени и месте рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства. Следует учитывать, что жалобы, апелляционные ходатайства на постановления должностных лиц по делам об административных правонарушениях рассматриваются исключительно специализированными административными судами. При отсутствии таковых в административно-территориальной единице жалобу, апелляционное ходатайство рассматривают судьи районного (городского) суда, юрисдикция которого распространяется на место нахождения уполномоченного государственного органа, к подведомственности должностного лица относится дело об административном правонарушении.

К подведомственности специализированных ювенальных судов, военных судов, специализированных экономических судов рассмотрение жалоб, апелляционных ходатайств прокурора не относится.

Жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление судьи специализированного административного суда, специализированного суда по делам несовершеннолетних (ювенального суда) либо районного (городского) суда подаются в соответствующий областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения через суд, вынесший постановление. Дело об административном правонарушении не позднее трех суток вместе с жалобой, апелляционным ходатайством прокурора суд первой инстанции направляет в суд апелляционной инстанции.

Судья суда апелляционной инстанции при подготовке жалобы, апелляционного ходатайства прокурора разрешает поступившие от автора жалобы или прокурора ходатайства, извещает их и вызываемых в суд дополнительных свидетелей о месте и времени рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства.

Жалоба, протест прокурора на постановление должностного лица уполномоченного государственного органа, жалоба, апелляционное ходатайство прокурора на постановление вышестоящего должностного лица уполномоченного государственного органа или на постановление судьи специализированного административного суда, специализированного ювенального суда либо на постановление судьи районного (городского) суда подлежит рассмотрению в течение десяти суток со дня их поступления.

Этот срок исчисляется с ноля часов суток, следующих за днем поступления жалобы, протеста.

Жалоба, соответственно протест или апелляционное ходатайство прокурора рассматривается единолично вышестоящим должностным лицом, судьей специализированного административного суда или судьей районного (городского) суда, а также судьей областного суда, судьей суда столицы или судьей суда города республиканского значения.

Если жалоба, апелляционное ходатайство поданы в суд с нарушением установленных Кодексом правил подведомственности, то жалоба, апелляционное ходатайство прокурора судьей направляется в суд, к подведомственности которого отнесено их рассмотрение.

§ 4. Процессуальные решения по результатам

рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного

ходатайства прокурора

По результатам рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора соответственно вышестоящее должностное лицо, судья специализированного административного суда или судья областного суда, судья суда столицы, судья суда города республиканского значения принимают одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы, протеста, апелляционного ходатайства без удовлетворения;

2) об изменении постановления;

3) об отмене постановления и прекращении дела при наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 741 и 742 настоящего Кодекса;

4) об отмене постановления и вынесении нового постановления по делу;

5) об отмене постановления и направлении дела на рассмотрение по подведомственности, если при рассмотрении жалобы, апелляционного ходатайства, протеста установлено, что постановление было вынесено судьей или должностным с нарушением правил подведомственности.

Процессуальное решение принимается в форме постановления, которое должно соответствовать общим требованиям, установленным Кодексом для постановления.

Для того, чтобы принять соответствующее процессуальное решение по результатам рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора соответствующее вышестоящее должностное лицо уполномоченного государственного органа или судья обязаны проанализировать:

1) протокол о возбуждении дела об административном правонарушении;

2) постановление должностного лица уполномоченного государственного органа;

3) постановление судьи специализированного административного суда, постановление судьи специализированного суда по делам несовершеннолетних (ювенального суда), постановление судьи районного (городского) суда.

Специфика рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора состоит в том, что вышестоящее должностное лицо уполномоченного государственного органа, судья специализированного административного суда (судья районного (городского) суда или судья областного суда, суда столицы и судья суда города республиканского значения не связаны доводами жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора, а рассматривают дело об административном правонарушении в полном объеме.

При анализе протокола об административном правонарушении необходимо уточнить, составлен ли протокол об административном правонарушении должностным лицом, к компетенции которого Кодексом отнесено составление протокола по соответствующей статьи Кодекса, рассмотрено ли дело об административном правонарушении компетентных должностным лицом, судей соответствующего суда, к подведомственности которого отнесено дело об административном правонарушении.

В протоколе об административном правонарушении обязательно должны быть указаны достоверные сведения о лице, в отношении которого составлен протокол, а также место, время совершения и фактические данные (существо, объективная сторона состава административного правонарушения) и статья Особенной части Кодекса, предусматривающая административную ответственность (квалификация деяния: подпункт, часть, номер статьи). В протоколе или приложении к нему должны быть указаны пояснения лица, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, показания свидетелей, доказательства (протоколы, схемы, фотографии и т.д.).

При рассмотрении дела об административном правонарушении должны быть выяснены обстоятельства его совершения лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, другие обстоятельства, имеющие правовое значение.

В постановлении по делу об административном правонарушении должны быть, наряду с другими данными, указаны установленные обстоятельства административного деликта, а также его квалификация (подпункт, часть, номер статьи Кодекса).

Сопоставление данных, отраженных в протоколе об административном правонарушении и в постановлении по делу об административном правонарушении позволяет сделать достоверный вывод о фактических обстоятельствах совершенного правонарушения, о его совершении лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, а также о правильности квалификации деяния, указанной в протоколе и в постановлении.

С учетом анализа фактических обстоятельств совершенного административного правонарушения, данных о личности лица, в отношении которого вынесено постановление, и наличия смягчающих или отягчающих ответственность лица обстоятельств, делается вывод о соблюдении правил назначения административного наказания в пределах санкции статьи Кодекса.

При соответствии протокола и постановления в части фактических обстоятельств совершенного административного правонарушения и соответствия квалификации деяния этим обстоятельствам и диспозиции нормы, предусматривающей административную ответственность за совершенный административный деликт, содержащиеся в жалобе, протесте и апелляционном ходатайстве доводы о несоответствии выводов фактическим обстоятельствам и неверной квалификации деяния будут оставляться без удовлетворения. Если при этом за совершенное административное правонарушение физическому или юридическому лицу назначено административное наказание в пределах санкции статьи и с учетом смягчающих и отягчающих ответственность лица обстоятельств, то имеются все правовые основания для вывода об оставлении постановления без изменения и об оставлении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства без удовлетворения.

Актуальным является вопрос о таком правовом результате рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства как изменение постановления.

Анализ положений Кодекса позволяет утверждать, что постановление может изменяться если:

1) должностное лицо или судья неправильно применили закон об административной ответственности;

2) должностное лицо или суд назначили административное наказание без учета характера совершенного правонарушения, личности виновного или имущественного положения юридического лица;

3) сделанные должностным лицом или судьей выводы, изложенные в постановлении. Не соответствуют фактическим обстоятельствам правонарушения, установленным при рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора.

Под неправильным применением закона об административной ответственности законодатель понимает:

- несоблюдение требований норм разделов 1 и 2 Общей части Кодекса;

- применение не той статьи или части статьи Особенной части раздела 2 Кодекса;

- назначение административного наказания более строгого, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи Кодекса.

Представляется, что каждое из предусмотренных Кодексом оснований для изменения постановления по мотивам неправильного применения норм Кодекса нуждается в специальном анализе.

Общая ссылка на несоблюдение норм раздела 1 и 2 Общей части Кодекса не совсем корректна, поскольку некоторые из них будут являться основанием для изменения постановления, а другие - для его отмены, в том числе с прекращением производства по делу об административном правонарушении.

Например, несоблюдение принципа о неприменении обратной силу закона, которым установлена или усилена административная ответственность либо иным образом ухудшающего положение лица.

Неприменение презумпции невиновности и оставление без внимания необходимости толкования в пользу лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, любых сомнений о его виновности.

Несоблюдение принципа недопустимости повторного привлечения лица к административной ответственности за одно и то же правонарушение влечет отмену постановления с прекращением производства по делу.

Несоблюдение сроков давности привлечения к административной ответственности влечет отмену постановления с прекращением производства по делу об административном правонарушении.

Неправильная квалификация административного деликта вытекает из полного, всестороннего и объективного исследования фактических обстоятельств деликта и их фиксации посредством доказательств, эти обстоятельства подтверждающие или опровергающие, а также из анализа (толкования буквального, логического и иных способов) диспозиции той нормы Кодекса, которая соответствует этим обстоятельствам (и наоборот). А квалификация деяния определяется не только диспозицией статьи, но и диспозицией части статьи или подпункта части статьи Кодекса.

Несоответствие факта и права, их несоответствие означает, что административное правонарушение квалифицировано неверно еще в протоколе об административном правонарушении.

Неправильная квалификация деяния означает, что должностное лицо при составлении протокола об административном правонарушении, должностное лицо или судья при рассмотрении дела об административном правонарушении не установили и не исследовали то административное правонарушение, которое предусмотрено Кодексом и за которое установлена административная ответственность.

Законодатель при рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора предлагает выносить постановление, которым изменять квалификацию деяния и применять тот закон, который подлежал применению.

Создается парадоксальная правовая ситуация: при рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора вышестоящее должностное лицо, судья специализированного административного суда (судья районного (городского) суда или судья областного суда, судья суда столицы, судья суда города республиканского значения устанавливают, что деяния лица, о котором составлен протокол об административном правонарушении, квалифицированы нормой Кодекса, которая не подлежит применению. То есть установлено, что лицо незаконно привлечено к административной ответственности за деяние, указанное в протоколе об административном правонарушении.

Сразу же возникает два вопроса: 1) содержатся ли в фактически совершенном лицом деянии признаки другого состава административного правонарушения; 2) не содержатся ли в фактически совершенном лицом деянии признаки другого состава административного правонарушения.

Если в фактически совершенном лицом деянии содержатся признаки другого состава административного правонарушения, за совершение которого протокол об административном правонарушении не составлялся, то должно быть вынесено постановление об отмене постановления должностного лица уполномоченного государственного органа или судьи о привлечении лица к административной ответственности за деяние, которое это лицо не совершало. При этом прекращается производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения, за которое лицо привлечено к административной ответственности.

Если же в фактически совершенных лицом действии (бездействии) отсутствует событие административного правонарушения, то постановление должностного лица уполномоченного государственного органа или судьи о привлечении лица к административной ответственности за деяние, которое это лицо не совершало, и о прекращении производства по делу за отсутствием события административного правонарушения, за которое лицо привлечено к административной ответственности.

Законодатель установил, что вышестоящее должностное лицо, судья при рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора вправе изменить квалификацию административного правонарушения на статью закона, предусматривающую менее строгое административное наказание, если установит, что административное правонарушение квалифицировано неправильно.

При кажущейся логичности предложенного законодателем процессуального решения оно нарушает конституционный принцип права физического лица на судебную защиту.

Лицо, в отношении которого составлен протокол о совершении конкретного административного правонарушения, защищался, возражал против указанной в протоколе квалификации, доказывал, что такое правонарушение не совершал. Его доводы оставлялись без внимания. По его жалобе, протесту или апелляционному ходатайству прокурора установлено, что квалификация его действий неправильная, что он не совершал то административное правонарушение, в совершении которого признан виновным и ему назначено административное наказание. Но неожиданно для этого лица по результатам рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора выносится новое постановление, в котором это лицо признается виновным в совершении нового административного правонарушения, совершение которого ему не вменялось и против которого это лицо не защищалось.

Если лицо фактически совершило административное правонарушение, за которое не истек срок давности привлечения к административной ответственности, то соответствующее должностное лицо составит новый протокол о таком административном правонарушении или прокурор вынесет постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, за совершение которого лицо будет привлечено в законном порядке к уголовной ответственности.

Законодатель установил, что по жалобе потерпевшего, протесту или апелляционному ходатайству прокурора, поданным по мотивам необходимости применения нормы Кодекса, предусматривающей более строгое административное наказание по сравнению в той, по которой вынесено постановление по делу об административном правонарушении, может быть применен закон, предусматривающий более строгое административное наказание.

Представляется, что данное законоположение является неприемлемым с точки зрения правового решения. В отношении лица был составлен протокол о конкретном административном правонарушении. Квалификация деяния лицом, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении, не оспаривалась, но с квалификацией деяния не был согласен потерпевший и указывал на то, что было совершено другое административное правонарушение, санкция статьи за которое предусматривала более строгое административное наказание, например, административный арест вместо административного штрафа или предусматривала назначение обязательного дополнительного наказания. Было вынесено постановление о признании лица виновным в совершении того административного правонарушения, по которому составлен протокол.

При рассмотрении жалобы потерпевшего о необходимости признания лица виновным в совершении более строгого по санкции административного наказания вышестоящее должностное лицо или судья с доводами жалобы согласились, отменили обжалованное постановление и вынесли новое постановлении о признании лица виновным в совершении более тяжкого административного правонарушения и назначении более строгого административного наказания.

В данной правовой ситуации также имеет место нарушение права лица на судебную защиту, поскольку его деяние было квалифицировано по одной статье Кодекса, а по результатам рассмотрения жалобы квалификация деяния изменилась на другое деяние, предусматривающее более строгое административное наказание. Но лицо против новой квалификации не защищалось, хотя и опровергало доводы жалобы. Специфика административно-деликтного производства и административно-деликтного судопроизводства состоит в том, что должностное лицо уполномоченного государственного органа или судья проверяют, совершило ли лицо то правонарушение, о котором составлен протокол. При установлении того, что указанная в протоколе об административном правонарушении квалификация не подтверждается, принимается процессуальное решение о прекращении производства по делу об административном правонарушении по основаниям, установленным подпунктами 1) или 2) части 1 статьи 741 Кодекса.

Если не истекли сроки давности привлечения лица к административной ответственности, орган исполнительной власти или правоохранительный орган вправе составить новый протокол об административном правонарушении или прокурор вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, квалификация которого будет полностью соответствовать фактическим обстоятельствам объективной стороны этого правонарушения.

Только при безусловном соблюдении принципа законности в административном производстве и в административном судопроизводстве возможно обеспечение государственных и общественных интересов, прав, свобод и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, и потерпевших.

Законодатель установил, что постановление по делу об административном правонарушении может быть изменено, если лицу назначено административное наказание более строгое, чем предусмотрено санкцией соответствующей статьи Кодекса.

Общие правила назначения административного наказания выражаются в том, что оно назначается с учетом смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств и обязательно в пределах санкции статьи, предусматривающей вид и размер административного наказания.

Специфика такого вида административного наказания как штраф выражается в том, что его размер санкцией статьи установлен в твердом размере, кратном размеру месячного расчетного показателя, либо в процентах от суммы вреда или дохода, которые с исчерпывающей полнотой перечислены в Кодексе. В зависимости от субъекта состава административного правонарушения установлен максимальный размер административного штрафа, который может быть взыскан, но при этом размер штрафа всегда будет ограничен санкцией статьи, устанавливающей состав административного правонарушения.

Имеются два исключения по назначению административного наказания в виде административного штрафа:

1) административное наказание несовершеннолетнему в виде административного штрафа не может превышать десять месячных расчетных показателей, если санкция статьи, по которой несовершеннолетний привлекается к административной ответственности, предусматривает более высокий размер штрафа.

Например, участие в азартных играх (на деньги, вещи и иные ценности) в неотведенных для этого местах влечет административный штраф на совершеннолетних граждан в размере двухсот месячных расчетных показателей, а за такое правонарушение несовершеннолетнему административное наказание в виде административного штрафа не может превышать десять месячный расчетных показателей;

2) если в отношении одного и того же лица одним и тем же должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей одновременно рассматриваются несколько дел об административных правонарушениях, которые объединены в одно производство, а за каждое административное правонарушение назначено административное наказание в виде административного штрафа, то общий размер штрафа не может превышать трехкратный максимальный предел, установленный Кодексом.

Кодексом предусмотрен исчерпывающий перечень отягчающих ответственность лица обстоятельств и перечень смягчающих ответственность обстоятельств, который носит расширительный характер.

Поскольку размер административного штрафа определяется в кратном размере месячного расчетного показателя, устанавливаемого законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый период, то наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств не имеет никакого правового значения.

Административное наказание в виде административного ареста в санкции статьи указывается с предлогом «до» пяти, десяти, пятнадцати суток. В данном случае судье предоставляется право с учетом смягчающих и отягчающих ответственность лица обстоятельств назначить административное наказание в виде административного ареста от одних суток до максимального предела, указанного в санкции конкретной статьи Кодекса.

Если санкцией статьи Кодекса, устанавливающей административную ответственность за совершенное административное правонарушение предусмотрены альтернативные виды административного наказания, то более строгое административное наказание может быть назначено только в том случае, если в постановлении мотивирована невозможность применения менее строгого вида административного наказания.

Если санкция статьи Кодекса предусматривает возможность альтернативного назначения дополнительного административного наказания, то в постановлении должны быть указаны доводы, предусмотренные Кодексом для назначения или отказа в назначении дополнительного наказания.

Назначенное в пределах санкции статьи Кодекса административное наказание не может расцениваться как более строгое, чем предусмотрено санкцией, если при этом соблюдены общие правила назначения административного наказания и не может являться основанием для изменения постановления по делу об административном правонарушении.

Законодатель предусмотрел, что должностное лицо уполномоченного государственного органа или судья по жалобе потерпевшего или по протесту, апелляционному ходатайству прокурора, поданным по мотивам мягкости назначенного административного наказания, изменить постановление и назначить более строгое административное наказание.

Более строгим административным наказанием следует признавать наказание того же вида, но в большем размере, а также более строгий вид административного наказания из альтернативных видов, предусмотренных санкцией статьи или назначение предусмотренного санкцией дополнительного наказания, если оно не было назначено судьей при наличии предусмотренных Кодексом оснований для его назначения.

Административное наказание в виде административного штрафа является императивным, поскольку размер штрафа установлен санкцией статьи и не может расцениваться как «мягкий» или «строгий».

Административное наказание в виде административного ареста назначается судьей в пределах санкции статьи по своему усмотрению с учетом отягчающих и смягчающих ответственность обстоятельств и может расцениваться как «мягкое», если судьей не были учтены все отягчающие ответственность обстоятельства и данные о личности лица и характере совершенного административного деликта.

Административное наказание может расцениваться как «мягкое», если судья не назначил дополнительное наказание, назначение которого является обязательным согласно санкции статьи, или не мотивировал невозможность назначения дополнительного наказания со ссылкой на норму Кодекса, устанавливающей основания для его назначения.

К основаниям изменения постановления по делу об административном правонарушении законодатель отнес изменение квалификации деяния на статью Кодекса, предусматривающей менее строгое наказание.

Данная правовая ситуация свидетельствует о том, что законодатель признает незаконность квалификации административного правонарушения, указанной в протоколе об административном правонарушении и в постановлении по делу об административном правонарушении, незаконность привлечения лица к административной ответственности за административное правонарушение, которое это лицо не совершило. В таком случае производство по делу об административном правонарушении подлежит прекращению за отсутствием состава административного правонарушения или за отсутствием деяния.

Допуская возможность переквалификации административного правонарушения, о котором был составлен протокол и вынесено постановление должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей, законодатель нарушает все предусмотренные Кодексом процедуры привлечения лица к административной ответственности, даже если лицо, в отношении которого вынесено постановление, само указывает на совершение иного административного правонарушения.

Законодатель предусмотрел ситуации, когда по результатам рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора вынесенное должностным лицом уполномоченного государственного органа или судьей постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене с прекращением производства по административному деликту или с вынесением нового постановления.

Так, если обстоятельства совершенного административного правонарушения неполно изложены в постановлении или эти обстоятельства не соответствуют исследованным при рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства представленным доказательствам, то вынесенное должностным лицом уполномоченного государственного органа или судье постановление отменяется и выносится новое постановление с указанием фактических обстоятельств совершенного административного правонарушения. При рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора могут быть признаны доказанными факты, которые не были установлены при рассмотрении дела об административном правонарушении. При этом квалификация административного правонарушения не изменяется, не изменяется и размер и вид административного наказания.

Постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене, если при производстве по делу и вынесении постановления были допущены существенные нарушения Кодекса, которые путем лишения или стеснения гарантированных законом прав помешали всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства административного правонарушения (объективную сторону состава правонарушения), повлияли на вынесение законного и обоснованного постановления.

Законодатель при этом применил выражение «или могли повлиять», которое отражает предположение и с юридической техники недопустимо. Правовые последствия наступают тогда, когда допущено нарушение норм закона, но не тогда, когда такое нарушение предполагается.

Законодатель с исчерпывающей полнотой перечислил виды существенных, невосполнимых, неустранимых нарушений процессуальных норм Кодекса, которые влекут безусловную отмену постановления.

Отсутствие события административного правонарушения.

Отсутствие события административного правонарушения означает, что Кодексом деяние не относится к административному правонарушению или невозможно установить признаки конкретного административного правонарушения.

Например, в населенных пунктах общая скорость движения транспортных средств не может превышать 60 кмч, за исключением отдельных участков движения, на которых скорость движения может быть меньше или больше общей скорости движения. Водитель транспортного средства двигался со скоростью 66 кмч. Несмотря на то, что водителем превышена общая скорость движения транспортного средства, но в его действиях отсутствует событие административного правонарушения. Административное правонарушение будет совершено водителем только в том случае, если скорость движения будет превышена на десять и более кмч против общей скорости.

Водитель не предоставил преимущественного права движения пешеходу, переходящему улицу не по пешеходному переходу (в неположенном месте) или на нерегулируемом перекрестке либо двигающему по краю проезжей части дороги вместо тротуара или пешеходной дорожки.

В данном случае отсутствует событие такого административного правонарушения, которое предусмотрено Кодексом.

Действия или бездействия, которые не охватываются диспозицией конкретной статьи Кодекса, свидетельствуют об отсутствии события административного правонарушения. Отсутствие события административного правонарушения исключает такие его признаки как противоправность, виновность и наказуемость.

Деяние, образующее состав административного правонарушения, фиксируется (устанавливается, описывается)

Отсутствие состава административного правонарушения.

Состав административного правонарушения образуют такие элементы как субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона.

Субъектом административного правонарушения является юридическое лицо либо физическое лицо, достигшее ко дню совершения противоправного деяния возраста 16-ти лет и осознающее фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководящее ими.

Совершение противоправного деяния лицом, не достигшим возраста административной ответственности или являющимся недееспособным, свидетельствует об отсутствии состава административного правонарушения.

Необходимая оборона, задержание лица, совершающего противоправное посягательство, крайняя необходимость исключают состав административного правонарушения, неисполнение заведомо незаконного приказа или распоряжения поскольку отсутствуют такие его элементы как противоправность и виновность.

Отмена закона или отдельных его положений, устанавливающих административную ответственность означает то, что отмененный закон с даты введения его в действие прекращает действие диспозиции статьи и отнесения деяния к административному правонарушению. В данном случае подлежит применению новый закон, который устанавливает новые правоотношения и либо отменяет административную ответственность, либо устанавливает диспозицию нового административного правонарушения.

Отмена закона означает отсутствие события административного правонарушения, поскольку отсутствует правовое основание для признания деяния административным правонарушением.

Специфика данного основания отмены постановления должностного лица уполномоченного государственного органа или судьи выражается в том, что прежний закон устанавливал диспозицию статьи и административную ответственность, но на момент рассмотрения жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора был отменен законодателем, который исключил деяние из числа административных правонарушений и таким образом освободил лицо от административной ответственности.

Признание Конституционным Советом Казахстана нормы (норм) закона или иного нормативного правового акта, от которых зависит квалификация деяния как административного правонарушения, неконституционными.

Редакция данного основания отмены постановления должностного лица уполномоченного государственного органа или судьи с прекращением производства по делу об административном правонарушении нуждается в уточнении.

Конституционный Совет рассматривает на соответствие Конституции принятые Парламентом законы до их подписания Президентом Казахстана, а также обращения судов, которые полагают, что подлежащие применению законы нарушают конституционные права и свободы человека и гражданина.

Правосубъектность физических и юридических лиц, гражданские права и свободы, их обязательства и ответственность устанавливаются только законами, принятыми Парламентом Казахстана.

Перечень административных правонарушений, состав правонарушений и административная ответственность устанавливается только настоящим Кодексом, а диспозиция нормы определяется законодателем непосредственно или с применением бланкетных, отсылочных норм (норм иных законодательных актов).

При рассмотрении дел об административных правонарушениях подлежат применению настоящий Кодекс и иные законодательные акты, на основании которых может формироваться диспозиция соответствующей статьи Кодекса, но не иные нормативные правовые акты.

Иные нормативные правовые акты не проверяются на их соответствие нормам конституции в силу иерархии правовых актов, а соответствие таких актов закону рассматривается судом в порядке особого искового производства.

Признание Конституционным Советом неконституционными норм иных законов, которые при формировании диспозиции статьи Кодекса использованы в качестве бланкетных норм, означает, что такие статьи Кодекса не подлежат применению с даты опубликования нормативного постановления Конституционного Совета.

Признание неконституционными законов (их норм), которые использовались в качестве бланкетных при создании диспозиции норм Кодекса, для правоприменительной практики будет означать невозможность привлечения лица к административной ответственности и прекращение производства по делу.

Истечение срока давности привлечения лица к административной ответственности.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности означает период со дня совершения деяния, содержащего признаки административного правонарушения до дня вступления в законную силу постановления о привлечении лица к административной ответственности и обязанности нести назначенное административное наказание.

Протокол об административном правонарушении, как и постановление прокурора, является процессуальным документом, которым возбуждается производство в отношении конкретного лица по подозрению в совершении противоправного деяния, квалифицируемого Кодексом как содержащее признаки конкретного административного правонарушения. Причем составлять протокол об административном правонарушении вправе должностные лица уполномоченных государственных органов с соблюдением подведомственности и в установленные сроки.

Прокуроры, перечень должностей которых предусмотрен законом, в пределах своей компетенции осуществляют надзор за законностью производства по делам об административных правонарушениях, возбуждают и прекращают производство по делу об административном правонарушении в порядке, предусмотренном Кодексом, участвуют в административном судопроизводстве, приносят протесты на постановления должностных лиц уполномоченных органов и апелляционные ходатайства на постановления судей.

Постановление должностного лица уполномоченного государственного органа и постановление судьи являются процессуальным документом, которым определяется лицо, привлеченное к административной и квалификация административного деликта, а также вид и размер административного наказания. Но лицо считается привлеченным к административной ответственности тогда, когда постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу.

Постановление по делу об административном правонарушении считается вступившим в законную силу если:

- по истечении десяти суток со дня вручении копии постановления должностного лица уполномоченного государственного органа оно не обжаловано или не опротестовано прокурором;

- по истечении десяти суток со дня вручении копии постановления вышестоящего должностного лица уполномоченного государственного органа оно не обжаловано или прокурором не подано апелляционное ходатайство в специализированный административный суд (районный (городской) суд;

- по истечении десяти суток со дня вручении копии постановления судьи специализированного административного суда, судьи специализированного суда по делам несовершеннолетних (ювенального суда) или судьи районного (городского) суда, если оно не обжаловано или на него не подано прокурором апелляционное ходатайство в областной суд, суд столицы или суд города республиканского значения;

- в день вынесения судьей областного суда, суда столицы или суда города республиканского значения постановления по итогам рассмотрения жалобы, апелляционного ходатайства прокурора.

Особо следует обращать внимание на сроки давности привлечения к административной ответственности несовершеннолетних, который по сравнению с указанными в статье 62 Кодекса сроками давности привлечения лица к административной ответственности, сокращен наполовину.

Следует учитывать специфическое основание исчисления срока давности привлечения лица к административной ответственности, которое связано с прекращением уголовного дела, если в действиях лица усматриваются признаки административного правонарушения.

В постановлении следователя или в определении суда указываются фактически совершенные лицом обстоятельства противоправного деяния, основания освобождения лица от уголовной ответственности, но наличие в совершенном деянии признаков конкретного административного правонарушения. Выделенные из материалов уголовного дела материалы о таком противоправном деянии и процессуальные акты о прекращении производства по уголовному делу в целом или по конкретному эпизоду направляются прокурору, который выносит постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Срок давности привлечения лица к административной ответственности в данном случае составляет три месяца, исчисляемых с даты вынесения постановления следователем или определения судьей.

Поэтому соблюдение срока давности привлечения лица к административной ответственности возлагается на должностное лицо уполномоченного государственного органа, который обязан проверить соблюдение периода, прошедшего со дня совершения деяния, квалифицируемого как административное правонарушение, до даты вынесения постановления.

Аналогичным образом обязанность проверки соблюдения срока давности привлечения лица к административной ответственности возлагается на вышестоящее должностное лицо уполномоченного государственного органа, судью суда первой инстанции и судью суда апелляционной инстанции при рассмотрении ими дела или жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора.

Наличие в отношении этого же лица по этому же факту постановления о привлечении лица к административной ответственности, не отмененного постановления о прекращении административного производства либо постановления о признании лица подозреваемым.

Фактически в данной норме содержится три самостоятельных основания, наличие или отсутствие которых надлежит проверять при рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора на постановление по делу об административном правонарушении.

Эти основания должны быть указаны в жалобе, протесте или апелляционном ходатайстве прокурора в обоснование незаконности оспоренного постановления по делу об административном правонарушении.

Первое и второе основание основано на том, что за одно и тоже деяние одно и то же лицо не может повторно привлекаться к административной ответственности.

Третье основание основано на том, что лицо может привлекаться к административной ответственности за деяние, которое по своему характеру не влечет ответственность в соответствии с уголовным законом. Статус подозреваемого лицо приобретает по основаниям, указанным в уголовно-процессуальном законе и утрачивает его с момента предъявления обвинения или прекращения в отношении этого лица досудебного расследования.

Наличие доказательств, подтверждающих любое их трех оснований, влечет отмену постановления и прекращение производства по делу об административном правонарушении.

Смерть физического лица или ликвидация юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении.

Протокол об административном правонарушении составляется и производство по делу об административном правонарушении проводится в отношении физического правоспособного лица, достигшего возраста 16-ти лет. Под правоспособностью физического лица понимается способность иметь права и нести обязанности, которая возникает с момента рождения и прекращается смертью.

Обязательства, вытекающие из административно-деликтного правоотношения, являются личными обязательствами, которые в порядке правопреемства не переходят другим лицам.

При ликвидации юридического лица по основаниям, предусмотренным гражданским законом, его правоспособность прекращается с момента государственной регистрации ликвидации.

По указанному основанию производство по делу об административном правонарушении прекращается в связи с отсутствием субъекта, совершившего противоправное деяние (действие или бездействие), но которое не может привлекаться к административной ответственности за такое деяние.

Неисполнение налогоплательщиком налогового обязательства по причине технических ошибок в программном обеспечении уполномоченного органа.

Данное основание не является правовым, а основано на чисто технических проблемах деятельности уполномоченного в области налогов государственного органа. Невозможность своевременного исполнения налогоплательщиком в электронном виде налогового обязательства может являться основанием к прекращению производства по делу об административном правонарушении в области налогообложения по такому основанию как отсутствие события административного правонарушения.

Иные случаи, исключающие производство по делу об административном правонарушении, предусмотренные налоговым законодательством.

Налоговый кодекс регулирует властные отношения по установлению, введению и порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а административно-деликтные отношения регулируются исключительно Кодексом об административных правонарушениях.

Уплата штрафа лицом, признавшим факт совершения административного правонарушения.

Специфика правоотношения выражается в том, что на месте совершения деяния, содержащего признаки конкретного административного правонарушения, лицо, совершившее деяние, признает его, в связи с чем должностное лицо, уполномоченное на составление протокола о таком виде правонарушения, вместо составления протокола выписывает лицу уведомление, в котором указывает данные о лице, обстоятельства правонарушения, его квалификацию, сумму штрафа и реквизиты для его добровольной уплаты в течение десяти суток, начиная со следующего для после вручения уведомления. В случае неуплаты штрафа в установленный срок производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке, предусмотренном Кодексом.

Уплата штрафа в установленный срок исключает возбуждение дела об административном правонарушении и вынесение по нему постановления о привлечении лица к административной ответственности. Если же такое постановление вынесено, оно подлежит отмене с прекращением производства по делу.

Лицо, привлекаемое к административной ответственности, признано потерпевшим по уголовному делу о преступлении, связанном в торговлей людьми.

Потерпевшим по уголовному делу о торговле людьми на основании постановления следователя признается лицо, в отношении которого совершено любое из предусмотренных диспозицией статьи действий, образующих объективную сторону состава преступления.

Анализ оснований прекращения производства по делу об административном правонарушении свидетельствует о том, что физическое лицо привлечено к административной ответственности за любое противоправное деяние до совершения в отношении него любого деяния, образующего объективную сторону состава такого преступления как торговля людьми.

Можно предположить, что, будучи признанным потерпевшим по уголовному делу о торговле людьми, физическое лицо в статусе потерпевшего совершило административное правонарушение и в отношении него вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Редакция данной нормы не отличается ясностью и порождает вопросы при ее применении.

Кроме исследования обстоятельств, влекущих производство по делу, при рассмотрении жалобы, протеста прокурора или апелляционного ходатайства на постановление должностного лица или постановление судьи внимания требуют и иные предусмотренные Кодексом основания, освобождающие лицо от административной ответственности.

Если между лицом, в отношении которого составлен протокол по составам об административных правонарушениях, и потерпевшими по этим правонарушениям, заключено мировое соглашение, то производство по делу подлежит прекращению. При этом мировое соглашение может быть заключено на любом этапе производства по делу об административном правонарушении, в том числе на этапе апелляционного производства. Если мировое соглашение заключено после вынесения по делу постановления должностным лицом или судьей специализированного административного суда или судьей ювенального суда, то при рассмотрении жалобы, протеста прокурора вышестоящее должностное лицо уполномоченного государственного органа отменит постановление должностного лица с прекращением производства по делу. Если мировое соглашение заключено при рассмотрении апелляционного протеста прокурора судьей суда первой инстанции или судьей суда апелляционной инстанции, то постановление также подлежит отмене с прекращением производства по делу.

Совершение при исполнении служебных (должностных) обязанностей деяний, содержащих признаки административного правонарушения, лицами, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов и специальных положений, постановлениями должностных лиц уполномоченных государственных органов или судей подлежат освобождению от административной ответственности с прекращением производства по делу об административном правонарушении с передачей материалов соответствующим органам (должностным лицам) для решения вопроса о привлечении таких лиц к дисциплинарной ответственности.

Самым тщательным образом подлежат исследованию доводы жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора на постановления должностных лиц уполномоченных государственных органов или судей, в которых указывается, что лицо совершило административное правонарушение в результате физического или психического принуждения, вследствие которого не могло руководить своими действиями (бездействием).

Степень физического или психического принуждения, в результате которого лицо не могло руководить своими действиями (бездействием) устанавливает соответствующей судебной экспертизой.

При подтверждении соответствующими доказательствами психического состояния лица вынесенное в отношении него постановление по делу об административном правонарушении подлежит отмене с прекращением производства по делу.

При исполнении обязательного для лица приказа или распоряжения, заведомая незаконность которого для лица не была очевидной, это лицо подлежит освобождению от административной ответственности с прекращением производства по делу об административном правонарушении.

При рассмотрении жалобы, протеста или апелляционного ходатайства прокурора на постановление по делу об административном правонарушении тщательному исследованию подлежат нормативные акты, определяющие объем служебных полномочий должностного лица, отдавшего приказ или распоряжение, содержание приказа или распоряжения, а также объем служебных полномочий лица, которому отдан приказ или распоряжение. Содержание приказа, распоряжения, внешне не выходящего за пределы должностных полномочий лица, отдавшего приказ, распоряжение, но направленность исполнения приказа на достижение противоправного результата не осознавалась лицом, которому приказ, распоряжение адресован, исключает административную ответственность лица, такой приказ, распоряжение исполнившее.

Амнистия.

Амнистия применяется на основании закона, принимаемого Парламентом Казахстана. Суть этого акта гуманности со стороны государства выражается в освобождении лица от отбывания назначенного головного или административного наказания. Но при этом производство по уголовному или административному делу не прекращается, а совершенное уголовное или административное правонарушение не утрачивает этот статус. Модно привести законы об амнистии в отношении уголовно-наказуемых деяний, но законов об амнистии, которыми бы лицо освобождалось от отбывания административного наказания, не издавалось.

Проявление неуважения к суду

Проявление неуважения к суду является административным правонарушением, посягающим на нормальную деятельность такого института государственной власти как власть судебная.

Проявление неуважения к суду может выражаться в совершении следующих противоправных действий:

- неявка в суд без уважительных причин участников процесса, оказывающих суду содействие в исследовании доказательств, вызванных по повестке, извещению, уведомлению, если в отсутствии этих лиц рассмотрение дела в судебном заседании становится невозможным;

- неподчинение правомерным распоряжениям председательствующего в судебном заседании;

- нарушение установленных в суде правилам;

- иные действия, свидетельствующие о явном неуважении к суду (например, непринятие мер по частному определению суда, неисполнение вступившего в законную силу судебного акта и другие).

Проявление неуважения к суду является административным правонарушением, которое совершается в судебном заседании при рассмотрении дела об административном правонарушении, при рассмотрении гражданского дела, при рассмотрении дела об уголовном правонарушении или уголовном проступке. Такое правонарушении может совершаться в суде первой инстанции, суде апелляционной инстанции, в Верховном Суде Казахстана.

Особенность объективной стороны состава такого административного правонарушения как проявление неуважения к суду в виде неподчинения правомерным распоряжениям председательствующего выражается в том, что при этом участник процесса не реализует в состязательном процессе процессуальные права по исследованию фактических обстоятельств уголовного правонарушения или частного материально-правового отношения, по представлению и исследованию доказательств, заявлению ходатайств. В судебном заседании судья обязан удовлетворять ходатайства об истребовании и исследовании доказательств, раскрытых участником процесса как относимые, допустимые. Отклоненные судом ходатайства подлежат занесению в протокол судебного заседания, на который могут быть поданы замечания. Неисследованность судом обстоятельств дела может отражаться в апелляционной жалобе, апелляционном ходатайстве прокурора.

О препирательстве, несогласии с протокольным определением суда в процессе достаточно применить такую меру обеспечения порядка в зале судебного заседания как замечание.

Вынесение в адрес прокурора или адвоката в состязательном процессе частного определения или привлечение адвоката к административной ответственности следует рассматривать как чрезвычайную ситуацию. Если со стороны названных лиц допущены оскорбление или клевета, то потерпевший вправе в порядке гражданского судопроизводства подать иск о защите чести или достоинства.

Процессуальное решение по факту проявления неуважения к суду в том же судебном заседании принимает судьи или коллегиальный состав суда без удаления в совещательную комнату после объявления факта проявления неуважения к суду.

Следует отметить, что Кодекс не предусматривает такой состав административного правонарушения как проявление неуважения к должностному лицу уполномоченного государственного органа.

По делу об административном правонарушении, предусматривающим административную ответственность за проявление неуважения к суду, жалоба или апелляционное ходатайство прокурора может быть подана в вышестоящую судебную инстанцию, постановление которой вступает в законную силу со дня оглашения.

Однако в уголовном судопроизводстве за допущенное участниками процесса, за исключением прокурора и адвокатов, нарушения процессуальных обязанностей налагает не административное наказание, а денежное взыскание следственный судья.

Следственный судья состоит в структуре районного суда, рассматривающего уголовные дела. Уголовный суд не наделен правомочиями рассматривать дела об административных правонарушениях.

Жалобы на постановления следственного судьи, которыми на участников досудебного производства по уголовному делу наложены денежные взыскания в размере, превышающим административное наказание, рассматривает судья апелляционной судебной коллегии по уголовным делам областного суда, суда столица или суда города республиканского значения.

Следует также учитывать, что вступившее в законную силу постановление судьи областного суда, суда столица или суда города республиканского значения по делу об административном правонарушении в отношении несовершеннолетнего или постановление об отмене постановления судьи суда первой инстанции или постановления должностного лица уполномоченного государственного органа по мотивам рассмотрения дела неправомочным судьей или должностным лицом может быть опротестовано Генеральным Прокурором Казахстана или его заместителем в Верховный суд.

Основания и порядок проверки законности постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в законную силу, не освещаются.

31 августа 2017 года