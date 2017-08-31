Шымкентский кондуктор выталкивала пенсионеров из автобуса
31 августа 2017, 15:57
Насколько правомерны действия кондуктора решат в городском управлении транспорта и автомобильных дорог.
Кондуктор автобуса 70-го маршрута в Шымкенте грубо обращается с пожилыми пассажирами. В редакцию TVK попало видео, снятое на мобильный телефон одним из свидетелей происшествия.
В кадре женщина-кондуктор сначала в резкой форме говорит с пенсионеркой – якобы та вместо оплаты предъявила ей пенсионное удостоверение. А затем и вовсе пытается выпроводить ветерана ВОВ из транспортного средства за неуплату за проезд, при этом угрожая применить физическую силу. Его проезд в итоге оплатил один из пассажиров.
-Сейчас дам по морде, посмотришь!
-На, дай по морде.
-Давай, выходи, на следующем поедешь, выходи!- грубит кондуктор старику.
Насколько правомерны действия кондуктора решат в городском управлении транспорта и автомобильных дорог.
Фото: кадр из видео.
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