Шымкентский кондуктор выталкивала пенсионеров из автобуса

Кондуктор автобуса 70-го маршрута в Шымкенте грубо обращается с пожилыми пассажирами. В редакцию В редакцию TVK попало видео, снятое на мобильный телефон одним из свидетелей происшествия.





В кадре женщина-кондуктор сначала в резкой форме говорит с пенсионеркой – якобы та вместо оплаты предъявила ей пенсионное удостоверение. А затем и вовсе пытается выпроводить ветерана ВОВ из транспортного средства за неуплату за проезд, при этом угрожая применить физическую силу. Его проезд в итоге оплатил один из пассажиров.





-Сейчас дам по морде, посмотришь!

-На, дай по морде.

-Давай, выходи, на следующем поедешь, выходи!- грубит кондуктор старику.





Насколько правомерны действия кондуктора решат в городском управлении транспорта и автомобильных дорог.







