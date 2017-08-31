Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Шымкентский кондуктор выталкивала пенсионеров из автобуса

31 августа 2017, 15:57

Насколько правомерны действия кондуктора решат в городском управлении транспорта и автомобильных дорог.

Кондуктор автобуса 70-го маршрута в Шымкенте грубо обращается с пожилыми пассажирами. В редакцию TVK попало видео, снятое на мобильный телефон одним из свидетелей происшествия.

В кадре женщина-кондуктор сначала в резкой форме говорит с пенсионеркой – якобы та вместо оплаты предъявила ей пенсионное удостоверение. А затем и вовсе пытается выпроводить ветерана ВОВ из транспортного средства за неуплату за проезд, при этом угрожая применить физическую силу. Его проезд в итоге оплатил один из пассажиров.

-Сейчас дам по морде, посмотришь!
-На, дай по морде.
-Давай, выходи, на следующем поедешь, выходи!- грубит кондуктор старику.

Насколько правомерны действия кондуктора решат в городском управлении транспорта и автомобильных дорог.


Фото: кадр из видео.

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...