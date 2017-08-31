Дневная сессия KASE: USDKZT_TOD = 337,61, EURKZT_TOD = 401,28, RUBKZT_TOD = 5,7743, CNYKZT_TOM = 51,1300, USDKZT_0_002 = +10,1674 % годовых

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия иностранными валютами. Торги инструментами USDKZT_TOM, EURUSD_TOM и USDKZT_0_001 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными и выходными днями в США 04 сентября (День труда) и в Казахстане 01 сентября (Первый день Курбан-айта). По результатам торгов на спот-рынке: - средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 337,61 тенге за доллар США при объеме торгов 176 450 тыс. долларов США; - по доллару США с расчетами Т+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 401,28 тенге за евро при объеме торгов 250 тыс. евро; - по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - по евро с расчетами Т+0 и Т+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали; - средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7743 тенге за рубль при объеме торгов 71 000 тыс. рублей; - средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 51,1300 тенге за юань при объеме торгов 350 тыс. юаней. Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 337,04 тенге за доллар (+2,34), суммарный объем торгов - 296 000 тыс. USD (+58 900 тыс.). На рынке операций валютного свопа: - по USDKZT_0_002 средневзвешенная доходность составила +10,1674 % годовых при объеме торгов 402 500 тыс. USD; - по EURKZT_0_001 и EURKZT_0_002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали. В торгах приняли участие 28 банков.