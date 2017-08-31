Рост экономики в Алматинской области составил 2,8% при годовом прогнозе 2%

Итоги социально-экономического развития области с начала текущего были подведены в ходе очередной сессии областного маслихата. С докладом перед депутатами выступил аким области Амандык Баталов передает корреспондент zakon.kz

- Глава государства, дал четкие поручения развить туризм в нашей области. Для этого у нас имеются все условия. Теперь перед инвесторами мы ставим задачу по созданию туристических объектов с высоким уровнем комфортабельности и сервиса. Отмечу, что уже сейчас на побережье озера Алаколь введена вторая крупная зона отдыха ИП «Каримов», ведется строительство многопрофильного гостиничного комплекса «Falcon Petroleum». А главное мы сделали все условия, чтобы гости могли доехать до определенного места с безопасностью. Например, открыт аэропорт в город Ушарал для осуществления авиарейсов из Астаны и Талдыкоргана. Помимо этого завершается реконструкция оставшихся шести километров дороги в селе Акши,- сказал Амандык Баталов.



Все жители области с нетерпением ждали природный газ, и в этом году голубое топливо стало реальностью для многих. Тем самым уровень газификации региона составил 23%.

В здравоохранении ведется работа среди населения по внедрению системы обязательного медицинского страхования. На сегодня определили свой статус и зарегистрировались в поликлиниках 1 млн. 967 тысяч человек.

- Уважаемые депутаты, таковы итоги социально-экономического развития области за 7 месяцев, нами будут приняты все меры по сохранению набранных темпов и положительной динамики во всех отраслях экономики. Наша задача заключается в том, чтобы войти в тридцатку развитых стран. Для этого все должны слаженно работать, начиная от районных акимов до руководителей управления. Каждый должен активировать свою работу на своем месте. Уверен, что совместно с вами мы с легкостью выполним поручения Елбасы по повышению уровня жизни населения, - подытожил Амандык Баталов.

За 7 месяцев в регионе за счет увеличения объемов в основных отраслях, рост экономики составил 2,8%. Из них зримые результаты отмечены в промышленности, где объем продукции вырос на 4,3% и достиг 396 млрд. тенге.- Хочу сказать, что рост наблюдается практически по всем основным видам продукции, выпускаемым в области, кроме табачных изделий. Если смотреть по Карте индустриализации с начала года запущены два предприятия по выпуску стекла и металлических конструкций. До конца года планируется реализовать еще пять проектов. Всего в отрасли за счет ввода новых и расширения действующих производств дополнительно создано почти девятьсот рабочих мест. Для эффективной индустриализации основной упор делается на развитие конкурентоспособных экспортных производств, в приоритетных отраслях с размещением их в шести индустриальных зонах «Талдыкорган», «Береке», «Арна», «Боролдай», «Казбек бек», «Кайрат». Все эти зоны обеспечены инженерными сетями,- сообщил Амандык Баталов.Кроме того, глава региона подчеркнул, что приоритетной отраслью для области является пищевая промышленность. Нужно отметить, что в область уже привлечены транснациональные компании. Такие как «ЭКО-культура», «ЭФКО», «Маревен Фуд Тянь-Шань», «ЛУКОЙЛ Лубрикантс», «United Green», «Farm Frites», «Бауман». За счет этих заводов планируется создать более двух тысяч дополнительных рабочих мест.В ходе доклада Амандык Баталов, подчеркнул важность аграрного сектора. В области увеличились посевные площади на 12,8 тысяч гектар. А посевы сахарной свеклы доведены до 9,2 тыс. га. Площади кукурузы доведены до 79 тысяч гектаров. Также впервые в области посажены ореховые сады на 680 гектарах в Уйгурском и Жамбылском районах.Особое внимание глава региона уделяет малому и среднему бизнесу. Так как эта одна из важнейших отраслей в экономике. На отчетный период количество действующих предприятий составило сто одиннадцать тысяч. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 8,6%. Благодаря бизнесменам в области трудоустроено свыше двухсот тысяч человек.Выступая перед депутатами, Амандык Габбасович подробно остановился на сфере туризма. Так количество обслуженных туристов в этом году превысило одного миллиона человек, из них на Алаколе побывали 700 тысяч туристов.Строительство было и остается приоритетной отраслью экономики Жетысу. Поэтому ей уделяется огромное внимание. Активно реализуется государственная программа «Нұрлы Жол». В рамках нее в текущем году введутся сорок девять проектов.Также Амандык Габбасович , затронул еще одну немаловажную тему для народа – ремонт дорог. Он проинформировал, что на строительство и реконструкции трасс местного значения выделено больше двадцати двух миллиардов тенге. Средним и текущим ремонтом внутрипоселковых дорог охвачено 150 населенных пунктов.Одной из важнейших сфер является образования. Хорошей новостью для родителей стала открытие еще 86 детских садов и мини-центров, из них 72 в рамках ГЧП. В текущем году ведется строительство сорока восьми объектов, из них до конца года будут введены 35 школ. Тем самым, полностью решится проблема аварийных образовательных учреждений.В социальной сфере на особом контроле находится «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства». На ее реализацию выделено 8,6 млрд.тенге, что позволило охватить занятостью двадцать две тысячи безработного и самозанятого населения.По области идет строительство двадцати двух объектов из них введены в эксплуатацию четыре врачебных амбулатории и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. К тому же, реализуется проект «Поликлиника без очередей», в 18 поликлиниках внедрена безбарьерная регистратура по примеру «Правительство для граждан», по остальным 7-ми установка планируется до конца года.Кроме этого, в своем отчете глава региона рассказал о социально-культурной жизни области, коммунальной сфере, правопорядке. Большое внимание уделяется повышению уровня борьбы с преступностью. В текущем году органам внутренних дел выделено 3,5 млрд.тенге для приобретения автомашин, установки видеокамер и прочего оборудования.Подводя итоги, Амандык Габбасович обстоятельно рассказал о том, как в области реализуется государственная программа «Рухани жаңғыру». В ее рамках создана региональная комиссия, действует проектный офис, составлен реестр из 108 проектов.В завершение сессии маслихата, депутаты признали работу акима области удовлетворительной и пожелали ему дальнейших успехов в нелегкой работе.