Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь

Август передаст сентябрю эстафету теплой, но дождливой погоды на западе и юго-востоке страны , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





По предварительному прогнозу, на следующей неделе с затоком холодных воздушных масс, почти на всей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха:





на западе в период 4-7 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 20…28 тепла;





на севере и в центре в период 6-8 сентября, на востоке страны в период 8-10 сентября ночью до 7…15 тепла, днем до 17…25 тепла;





на юге в период 6-8 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 22…30 тепла;





на юго-востоке в период 8-10 сентября ночью до 10…18 тепла, днем до 20…28 тепла.





Затем, с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии, температура воздуха вновь начнет постепенно прогреваться:





в северной половине днем до 22…30 тепла;





в южной половине днем до 27…35 тепла.





Согласно прогнозу, интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца, где на севере и востоке страны возможен переход дождя в мокрый снег.





Температура воздуха понизится:





в северной половине ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 7…15 тепла;





в южной половине ночью до 2…10 тепла, днем до 17…22 тепла.



