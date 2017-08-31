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Казахстанские синоптики озвучили прогноз погоды на сентябрь

31 августа 2017, 16:07

Интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца.

Август передаст сентябрю эстафету теплой, но дождливой погоды на западе и юго-востоке страны, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По предварительному прогнозу, на следующей неделе с затоком холодных воздушных масс, почти на всей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и постепенное понижение температуры воздуха:

на западе в период 4-7 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 20…28 тепла;

на севере и в центре в период 6-8 сентября, на востоке страны в период 8-10 сентября ночью до 7…15 тепла, днем до 17…25 тепла;

на юге в период 6-8 сентября ночью до 12…20 тепла, днем до 22…30 тепла;

на юго-востоке в период 8-10 сентября ночью до 10…18 тепла, днем до 20…28 тепла.

Затем, с выносом теплых воздушных масс с районов Средней Азии, температура воздуха вновь начнет постепенно прогреваться:

в северной половине днем до 22…30 тепла;

в южной половине днем до 27…35 тепла.

Согласно прогнозу, интенсивная волна холода ожидается в третьей декаде месяца, где на севере и востоке страны возможен переход дождя в мокрый снег.

Температура воздуха понизится:

в северной половине ночью до 3 мороза…5 тепла, днем до 7…15 тепла;

в южной половине ночью до 2…10 тепла, днем до 17…22 тепла.

Фото: magiclady.net

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