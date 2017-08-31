Подсудность ювенальным

судам дел о хулиганстве

Н.И. Мамонтов

Судья Верховного Суда

Казахстана в почетной отставке

Все возражения можно разделить на догматические, критические и скептические

Иммануил Кант

В теории под подсудностью понимается относимость уголовного, гражданского дела или дела об административном правонарушении к ведению определенного суда; подлежащее суду данной судебной инстанции дело; компетенция конкретного суда судебной системы по рассмотрению юридических дел по первой инстанции.

В гражданском процессе различают подсудность территориальную, альтернативную, исключительную, договорную. В административно-деликтном судопроизводстве различают подсудность территориальную, при которой дело об административном правонарушении подлежит рассмотрению на территории, указанной в законе, и альтернативную, при которой дело об административном правонарушении может быть рассмотрено судом по месту совершения административного правонарушения или по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство об административном правонарушении.

Под компетенцией понимается круг полномочий, область, подлежащая чъему-либо ведению вопросов; область чьих-либо прав, полномочий, обязанностей; круг чьих-нибудь полномочий, прав; совокупность юридически установленных прав и обязанностей конкретного органа или должностного лица.

Применительно к судам и судьям под компетенцией можно понимать установленную законом совокупность прав и обязанностей, объем властных полномочий при рассмотрении и разрешении дел об административных правонарушениях.

Суд первой инстанции обладает одним объемом полномочий, а суды апелляционной, кассационной инстанций - другим.

Под подведомственностью понимается относимость дел и споров к ведению различных государственных органов; находящийся в ведении кого-чего-нибудь, подчиненный кому-чему-нибудь.

Различают подведомственность родовую, видовую, территориальную.

Дела об административных правонарушениях отнесены к подведомственности должностных лиц уполномоченных государственных органов, с исчерпывающей полнотой перечисленных в Кодексе, а также к судам.

Дела об административных правонарушениях не относятся к подведомственности военных судов и специализированных экономических судов.

К сожалению, законодатель допускает не соответствующее судебной системе Казахстана наименование судов.

Дела об административных правонарушениях отнесены к подведомственности специализированных административных судов, кподведомственности специализированных судов по делам несовершеннолетних, а если в соответствующей административно-территориальной единице названные виды судов не образованы, то дела об административных правонарушениях вправе рассмтривать районные (городские) суда.

Но в Кодексе указывается, что дела об административных правонарушениях могут рассматривать специализированные районные и приравненные к ним административные суды. Однако судебной системе Республики Казахстан не существует специализированных районных и приравненных к ним административных судов.

Использованная законодателем терминология свидетельствует об упущениях в юридической технике, а судьи специализированных межрайонных административных судов должны правильно указывать предусмотренное конституционным законом наименование суда

Подсудность является одним из конституционных принципов, суть которого выражается в том, что никому - ни физическому, ни юридическому лицу - не может быть без его согласия изменена подсудность, предусмотренная для него законом.

В этом принципе заложено два аспекта: 1) объективный, когда подсудность дела определяется по усмотрению законодателя, может быть и не всегда с учетом справедливости, и 2) субъективный, когда участвующее в процессе лицо вправе заявлять ходатайство об изменении подсудности дела или о соблюдении подсудности.

Субьективный аспект конституционного принципа подсудности выражается в том, что по ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном првонарушении, или его законного представителя дело об административном правонарушении может быть передано по подсдности в суд:

- по месту совершения администратвиного правонарушения;

- по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении;

- по месту учета транспортного средства или маломерного судна;

- по месту жительства несовершеннолетнего лица,в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

Применительно к подсудности важно иметь в виду три момента: 1) подсудность дела устанавливается законом для суда, 2) подсудность дела устанавливается для судьи этого суда и 3) подсудность определяется признаком территориальности.

Рассмотрение судом дела об административном правонарушении с нарушением правил подсудности означает незаконность вынесенного судебного акта и его безусловную отмену.

Представляется, что законодатель допустил смешение термина «компетенция» с термином «подсудность», поскольку при подготовке дела к рассмотрению судья не может проверять наличие или отсутствие объема властных полномочий по рассмотрению и разрешению дела, а обязан проверить, относится ли дело к подсудности конкретного суда с соблюдением указанных выше признаков.

Законодатель дела об административных правонарушениях, за совершение которых возбуждается производство в отношении несовершеннолетних, отнес к подведомственности:

- районных (городских) судов;

- специализированных административных судов;

- специализированных судов по делам несовершеннолетних (ювенальных судов).

При этом установил жесткое правило определения подсудности дел об административных правонарушениях:

- дела об административных правонарушениях рассматривают специализированные административные суды;

- дела об административных правонарушениях, перечисленных в части 2 статьи 684 Кодекса, по которым к административной ответственности привлекаются несовершеннолетние, рассматривают специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних;

- при отсутствии в административно-территориальной единице указанных выше видов судов дела об административных правонарушениях рассматривают районные (городские) суды.

Это общие замечания о подведомственности дел об административных правонарушениях.

Подсудность дел об административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних также имеет некоторые особенности.

Основанием административной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава правонарушения, предусмотренного в Особенной части настоящего Кодекса. Временем совершения административного правонарушения признается время осуществления деяния, предусмотренного Особенной частью настоящего Кодекса, независимо от времени наступления последствий. Административным правонарушением признается противоправное (общественно-опасное) деяние (действие или бездействие), совершенное вменяемым физическим лицом или юридическим лицом умышленно либо неосторожно, предусмотренное Кодексом, и влекущее административную ответственность, если за это деяние физического лица не предусмотрена уголовная ответственность.

Основанием административной ответственности является факт совершения деяния, содержащего все признаки состава конкретного административного правонарушения, независимо от времени наступления предусмотренных диспозицией статьи Кодекса последствий. Поэтому возраст субъекта состава административного правонарушения следует определять на день совершения противоправного деяния.

Формулировка достижения возраста шестнадцати лет к моменту окончания или пресечения административного правонарушения не совсем удачна, поскольку предполагает разрыв во времени между совершением противоправного деяния и его окончанием или пресечением.

Субъектом состава административного правонарушения может являться физическое вменяемое лицо, которое к моменту совершения противоправного деяния достигло возраста 16 лет. Несовершеннолетний считается достигшим возраста административной ответственности, начиная с ноля часов суток, следующих за днем его рождения.

Применительно к подсудности ювенальному суду дел об административном правонарушении следует учитывать возраст субъекта и составы административных правонарушений.

Лицо является вменяемым, если оно во время совершения административного правонарушения могло осознавать фактический характер и опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

Лицо, которое вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики не могло осознавать характер совершаемых действий и руководить ими, признается невменяемым, не подлежащим привлечению к административной отвественности.

Если несовершеннолетний не признан невменяемым, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством совершил административное правонарушение, он не подлежит освобождению от административной ответственности, в отличии от положений ч. 3 ст. 15 УК.

Моментом окончания административного правонарушения является выполнение объективной стороны состава административного правонарушения, независимо от наступления предусмотренных гипотезой нормы материальных последствий.

Лицо считается достигшим возраста административной ответственности после ноля часов суток, следующих за сутками, в которых лицо родилось.

Эмансипированное лицо обретает гражданско-правовой статус дееспособного лица, но до достижения 18 лет в уголовно-правовых и административно-правовых отношениях остается несовершеннолетним.

Названные положения закона чрезвычайно важны, поскольку позволяют точно определить статус субъекта состава административного правонаршуения как лица, достигшего возраста административной ответственности на момент совершения противоправного деяния, образующего объективную сторону состава административного правонарушения.

К подведомственности ювенальных судов отнесены не все категории дел об административных правонарушениях, совершаемых несовершеннолетними, а исключительно те, что указаны в части 2 статьи 684 Кодекса.

Здесь важно учитывать, что административной ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, достигшее возраста административной ответственности и выполнившее умышленно или по неосторожности объективную сторону противоправного общественно опасного деяния, если это деяние по своему характеру не влечет в соответствии с законодательством уголовную ответственность. Объетивное вменение, то есть наступление административной ответственности за деяние, которое лицо не совершало, Кодексом не предусмотрено.

Однако к подведомственности ювенальным судам отнесены составы административных правонарушений, субъектами которых являются иные лица, не совершавшие непосредственно деяния, образующие объективную сторону состава административного правонарушения, но несущие административную ответственность за противоправные действия несовершеннолетних, не достигших возраста административной ответственности. К таким субъектам отнесены родители, опекуны, попечители, патропажные восптатели.

К подведомственности специализированных межрайонных судов по делам несовершеннолетних относятся следующие категории дел об административных правонарушениях:

1) мелкое хулиганство или хулиганство, предусмотренное частью 1 статьи 293 УК, совершенное впервые несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет;

2) стрельба несовершеннолетними в возрасте до 16 лет из огеестрельного, газового, пневматического оружия в населенных пунктах и в неотведенных для этого мстах, взрыв специальных и кустарного производства пиротехнических устройств в населенных пунктах и в неотведенных для этого местах, нарушающий погой граждан, установленный порядок и не повлекший причинение крупного материального ущерба;

3) заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийный служб, аравно совершение указанных действий повторно в течение года после наложения административного взыскания либо в период ликвидации аварии, пожаров, последствий стихийных бедствий, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет;

4) нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях с 22 часов до 6 часов устра или вне жилища с 23 часов до 6 часов утра без сопровождения законных представителей, а равно совершение указанных действий повторно в течение года после наложения администратвиного взыскания;

5) вандализм или умышленная порча имущества на транспорте или иных общественных местах,совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет;

6) невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей;

7) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения;

8) невыполнение должностными лицами местных исполнительных органов и (или) законными представителями ребенка обязанности по постановке на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилище, а равно постановка на учет с нарушением установленного срока;

9) невыполнение должностными лицами местных исполнительных органов и (или) законными представителями ребенка обязанности по сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

10) доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения;

11) допущение нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях без сопровождения законных представителей в ночное время (с 22 до 6 часов утра);

12) продажа табака и табачных изделий лицам и лицами, не достигшими восемнадцати лет;

13) продажа несовершеннолетним печатных изданий, кино- или видеоматериалов, изображений или иных предметов либо материалов эротического содержания;

14) нарушение порядка и сроков представления в Республиканский банк данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, и разглашение сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей;

15) уклонение родителей или лиц, их заменяющих, от лечения несовершеннолетних детей с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.

Категории дел об административных правонарушениях, отнесенных к подведомственности специализированного административного суда по делам несовершеннолетних являются исчерпывающими. Субъектами составов административных правонарушений, включенных законодателем в перечень, указаны несовершеннолетние, как не достигшие возраста административной ответственности, так и достигшие такого возраста, законные представители несовершеннолетних, должностные лица, лица, исполняющие административно-технические или исполнительно-распорядительные функции в коммерческих и некоммерческих юридических лицах, граждане.

В то же время иные составы административных правонарушений, субъектами которых могут быть несовершеннолетние, отнесены к подведомственности специализированных административных судов либо районных (городских) судов.

Из всех категорий дел об административных правонарушениях, отнесенных к подведомственности ювенальных судов, предлагается пока проанализировать такой состав правонарушения как хулиганство.

Субъектом такого состава административного правонарушения как мелкое хулиганство, может являться несовершеннолетний, достигший возраста 16-ти лет, или совершеннолетний.

Если объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренную диспозицией части 1 статьи 434 Кодекса, выполняет несовершеннолетний, достигший возраста 16-ти лет, то дело о таком административном правонарушении подведомственно ювенальному суда. Несовершеннолетнему может быть назначено административное наказание в виде административного штрафа не более десяти месячных расчетных показателей, независимо от размера штрафа, предусмотренного санкцией статьи.

Несовершеннолетний считается подвергнутым административному наказанию в виде административного штрафа в течение шести месяцев со дня исполнения вступившего в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности.

Законодатель установил, что давность привлечения несовершеннолетнего к административной ответственности, в частности, за мелкое хулиганство, составляет шесть месяца со дня совершения административного правонарушения.

Если несовершеннолетний до истечения шести месяцев со дня исполнения постановления о привлечении к административной ответственности в виде административного штрафа повторно совершит мелкое хулиганство, то его действия надлежит квалифицировать по части второй статьи 434 Кодекса. Санкция статьи за данное административное правонарушение предусматривает административное наказание в виде административного ареста. Но административный арест не может назначаться несовершеннолетним.

Кодексом предусмотрено, что лицам, которым не может быть назначено административное наказание в виде административного ареста, назначается административный штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей.

Но несовершеннолетнему размер административного штрафа не может превышать десяти месячных расчетных показателей.

Кодексом предусмотрено, что при назначении административного наказания в виде административного штрафа при наличии смягчающих ответственность обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств размер административного штрафа может быть уменьшен, но не более чем на тридцать процентов от общей суммы штрафа.

Логическое толкование данной нормы означает, что судья или должностное лицо уполномоченного государственного органа, судья уда апелляционной инстанции или суд кассационной инстанции обязаны уменьшить размер назначаемого административного наказания в виде административного штрафа от одного до тридцати процентов от назначенного размера, а конкретный размер процента относится к исключительной компетенции того, кто вынес постановление.

Если при вынесении постановления размер административного штрафа не уменьшен, то при рассмотрении жалобы, протеста прокурора или апелляционного ходатайства прокурора постановление подлежит изменению, а размер административного штрафа одлежит уменьшению на тот процент, который определит суд. Поскольку размер административного штрафа уменьшается по усмотрению судьи (должностного лица) в пределах установленного законом размера, то конкретный размер уменьшения суммы административного штрафа не может свидетельствовать о нарушении закона и влечь изменение постановления по делу об административном правонарушении.

Законодатель установил, что при отсутствии у несовершеннолетнего имущества, достаточного для уплаты штрафа, штраф налагается на родителей или лиц, их заменяющих.

Штраф является видом юридической ответственности за совершенное лицом административное правонарушение. Но Особенная часть Кодекса не содержит состав административного правонарушения, которым бы для родителей или лиц, их заменяющих, предусматривалось административное наказание в виде административного штрафа при невозможности уплаты несовершеннолетним административного штрафа за совершенное административное правонарушение. Фактически в Кодекс, являющийся публичным правом, произведена имплемениация института субсидиарной ответственности родителей за вред, причиненный деликтом несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет. Но при этом данный институт содержит основания освобождения от субсидиарной ответственности.

Привлечение законного представителя несовершеннолетнего правонарушителя к субсидиарной ответственности производится в порядке искового производства, но не в порядке производства по делу об административном правонарушении. Штраф не является имущественным вредом, причиненным потерпевшему административным правонарушением, возмещается потерпевшему добровольно правонарушителем. Другой вопрос, что законный представитель в добровольном порядке предоставит несовершеннолетнему средства для уплаты суммы административного штрафа.

Законодатель установил, что к подведомственности специализированного суда по делам несовершеннолетних относятся дела о хулиганстве, предусмотренные частью первой статьи 293 Уголовного кодекса Казахстана, совершенные несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет.

Предусмотренное частью первой статьи 293 УК уголовное правонарушение влечет уголовную ответственность, если вменяемое физическое лицо ко времени совершения такого правонарушения достигло возраста шестнадцати лет.

Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 лет не является субъектом состава указанного уголовного правонарушения.

Не являясь субъектом состава уголовного правонарушения, несовершеннолетний в возрасте до 16 лет не может являться субьектом административного правонарушения. Досудебное производство по уголовному делу и административное производство по делу об административном правонарушении, совершенном несовершеннолетним в возрасте до 16 лет, подлежит безусловному прекращению за отсутствием состава уголовного правонарушения и состава административного правонарушения.

Отсутствие деяния, не влекущего юридическую ответственность для несовершеннолетнего, исключает объективное вменение и привлечение к административной ответственности законных представителей такого несовершеннолетнего.

Если законодатель полагает, что несовершеннолетние, не достигшие возраста административной или уголовной ответственности, совершают правонарушения, то в соответствии с законом надлежит направлять таких несовершеннолетних в в специальныеорганизации образования для детей с девиантным поведением или в организации с особым режимом содержания.

Предлагается указанный вопрос рассматривать и разрешать не порядке особого иского производства, а в процедурах административной юстиции, публично-правовых отношений.

Исключить объективное вменение и административную ответственность за совершенные несовершеннолетними в возрасте от 16-ти до 18-ти лет административные правонарушения родителей и иных законных представителей.

За деяния, совержащие признаки административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, должна оставаться административная ответственность законных представителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. При этом в административном, а не в гражданском судопроизводстве, должен решаться вопрос о направлении таких детей (детей с антисоциальным поведением) в специализированные учреждения образования. Такие дела следует отнести к подведомственности ювенальных судов.

Для нас важно установить, чтобы составы административных правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, точно соответствовали концепции административной ответственности несовершеннолетних и подведомтвенности дел об административных правонарушениях специализированным ювенальным делам.

Если законодатель образовал специализированные суды по рассмотрению дел об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 16 до 18 лет, то должна быть устранена коллизия между подпунктом 2) статьи 682 Кодекса и частью 2 статьи 684 Кодекса - все дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, должны быть отнеены к подведомственности специализированных судов по делам несовершеннолетних.

Все дела об административных правонарушениях, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении родителями или иными лицами предусмотренных законом обязанностей по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей должны быть отнесеы к подведомственности специализированных адмиистративных судов.

Поскольку родители не исполняют обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, регулируемых нормами публичного права, то целесообразно проработать вопрос о лишении родителей родительских прав по указанному основанию не в гражданском судопроизводстве, а в административном судопроизводстве, сохранив эту категорию дел в подведомственности ювенальных судов.

Законодатель к подведомственности ювенальных судов отнес некоторые вида административных правонарушений, которыми нарушаются субъективные права несовершеннолетних.

К таким правонарушениям отнесены деяния, объективная сторона которых выражается в:

1) невыполнении родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей либо в повторном неисполненииэтих обязанностей в течение года после наложения администратвиного взыскания [ст. 127];

2) вовлечении несовершеннолетних в совершение административного правонарушения [ст. 128];

3) невыполнении должностными лицами местных исполнительных органов или законными представителями ребенка обязанностей по постановке на учет детей-сирот, отавшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилище [ст. 129];

4) невыполнении должностными лицами местных исполнительных органов или законными представитлями ребенка обязанностей по сохранности жилища детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей [ст. 130];

5) доведении несовершеннолетнего до состояния опьянения [ст. 131];

6) допущении нахождения несовершеннолетних в развлекательных учреждениях в ночное время [ст. 132];

7) продаже табака и табачных изделий лицами и лицам, не достигшим восемнадцати лет [ст. 133];

8) продажа несовершеннолетним предметов и материалов эротического содержания [ст. 134]

9) уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от лечения несовершеннолетних детей с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, перечень которых определяется Правительством РеспубликиКазахстан [ст. 430]

10) нарушении обязательства об обеспечении явки переданного под присмотр несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) к следователю, дознавателю или в суд, повлекшее его уклонение от следствия и суда [ст. 663].

Анализ составов перечисленных административных правонарушений находится за рамками темы статьи. Следует только заметить, что вопрос о подведомственности ювенальным судам дел об административных правонарушениях нуждается в кардинальном и оперативном пересмотре с тем, чтобы подсудность отвечала в полной мере концепции и сущности специализированных судов данного вида.

К подведомственности ювенальных судов следует отнести все составы административных правонарушений, субъектами которых являются вменяемые несовершеннолетние лица в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. В подведомственности ювенальных судов следует оставить состав административного правонарушения, предусмотренный ст. 127 Кодекса.

В подведомственности ювенальных судов следует сохранить производство о направлении несовершеннолетних с девиальным поведением в специализированные организации обучения, но такие заявления рассматривать не в гражданском, а административном производстве, поскольку такое решение вытекает из публично-правовых отношений и является мерой профилактики совершения новых правонарушений.