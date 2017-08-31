«Оңтүстік-Цирк» впервые в истории казахстанского цирка поставил постановку «Томирис»







В Астане рамках международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017» учреждение «Оңтүстік-Цирк» представило столичным зрителям и любителям цирка, театрализованную постановку «Томирис». Данная постановка является первым историко-театрализованным представлением в истории отечественного цирка, передает пресс-служба акима ЮКО.

Фото: Пресс-служба акима ЮКО

Главный режиссер представления – Данияр Серикбаев. В постановке изображена мирная жизнь свободолюбивого, вольного, храброго народа, проживавшего в казахской степи во времена саков, а также все величие Великой степи. Широко раскрывается решительность, благородство и мудрость казахской девушки, взаимоотношения и битва между принцессой Тумар (Томирис) и царем Киром.Исторические образы, охваченные цирковыми жанрами, играют артисты Онтүстик-Цирка. Представление длится 95 минут. В ходе представления клоуны, акробаты, воздушные гимнасты показали сложнейшие трюки, а хищные звери и животный мир сыграли новые образы в интересных цирковых номерах.Учреждение Онтүстик-Цирк, торжественное открытие которого состоялось 17 декабря 2011 года к 20-летию Независимости, до настоящего времени предложило несколько индивидуальных, тематических постановок для зрителей южного региона. Среди них «Алақай, Балақай-1,2» и театрализованная постановка «Джунгли», впервые предложенная на обозрение зрителей.В здании сложного циркового жанра, построенного в области, собраны профессиональные специалисты и охвачена одаренная молодежь, которые вместе закалялись в сложном, но в то же время и интересном искусстве. До настоящего времени цирковые артисты участвовали в республиканских, международных конкурсах и успели достичь определенных побед.