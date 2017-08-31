Рост экономики в Алматинской области составил 2,8% при годовом прогнозе 2%

Итоги социально-экономического развития области с начала текущего были подведены в ходе очередной сессии областного маслихата. С докладом перед депутатами выступил аким области Амандык Баталов передает корреспондент zakon.kz.

За 7 месяцев в регионе за счет увеличения объемов в основных отраслях, рост экономики составил 2,8%. Из них зримые результаты отмечены в промышленности, где объем продукции вырос на 4,3% и достиг 396 млрд. тенге.

- Хочу сказать, что рост наблюдается практически по всем основным видам продукции, выпускаемым в области, кроме табачных изделий. Если смотреть по Карте индустриализации с начала года запущены два предприятия по выпуску стекла и металлических конструкций. До конца года планируется реализовать еще пять проектов. Всего в отрасли за счет ввода новых и расширения действующих производств дополнительно создано почти девятьсот рабочих мест. Для эффективной индустриализации основной упор делается на развитие конкурентоспособных экспортных производств, в приоритетных отраслях с размещением их в шести индустриальных зонах «Талдыкорган», «Береке», «Арна», «Боролдай», «Казбек бек», «Кайрат». Все эти зоны обеспечены инженерными сетями,- сообщил Амандык Баталов.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что приоритетной отраслью для области является пищевая промышленность. Нужно отметить, что в область уже привлечены транснациональные компании. Такие как «ЭКО-культура», «ЭФКО», «Маревен Фуд Тянь-Шань», «ЛУКОЙЛ Лубрикантс», «United Green», «Farm Frites», «Бауман». За счет этих заводов планируется создать более двух тысяч дополнительных рабочих мест.

В ходе доклада Амандык Баталов, подчеркнул важность аграрного сектора. В области увеличились посевные площади на 12,8 тысяч гектар. А посевы сахарной свеклы доведены до 9,2 тыс. га. Площади кукурузы доведены до 79 тысяч гектаров. Также впервые в области посажены ореховые сады на 680 гектарах в Уйгурском и Жамбылском районах.

Особое внимание глава региона уделяет малому и среднему бизнесу. Так как эта одна из важнейших отраслей в экономике. На отчетный период количество действующих предприятий составило сто одиннадцать тысяч. По сравнению с прошлым годом показатели выросли на 8,6%. Благодаря бизнесменам в области трудоустроено свыше двухсот тысяч человек.

Выступая перед депутатами, Амандык Габбасович подробно остановился на сфере туризма. Так количество обслуженных туристов в этом году превысило одного миллиона человек, из них на Алаколе побывали 700 тысяч туристов.

- Глава государства, дал четкие поручения развить туризм в нашей области. Для этого у нас имеются все условия. Теперь перед инвесторами мы ставим задачу по созданию туристических объектов с высоким уровнем комфортабельности и сервиса. Отмечу, что уже сейчас на побережье озера Алаколь введена вторая крупная зона отдыха ИП «Каримов», ведется строительство многопрофильного гостиничного комплекса «Falcon Petroleum». А главное мы сделали все условия, чтобы гости могли доехать до определенного места с безопасностью. Например, открыт аэропорт в город Ушарал для осуществления авиарейсов из Астаны и Талдыкоргана. Помимо этого завершается реконструкция оставшихся шести километров дороги в селе Акши,- сказал Амандык Баталов.

Строительство было и остается приоритетной отраслью экономики Жетысу. Поэтому ей уделяется огромное внимание. Активно реализуется государственная программа «Нұрлы Жол». В рамках нее в текущем году введутся сорок девять проектов.

Все жители области с нетерпением ждали природный газ, и в этом году голубое топливо стало реальностью для многих. Тем самым уровень газификации региона составил 23%.

Также Амандык Габбасович, затронул еще одну немаловажную тему для народа - ремонт дорог. Он проинформировал, что на строительство и реконструкции трасс местного значения выделено больше двадцати двух миллиардов тенге. Средним и текущим ремонтом внутрипоселковых дорог охвачено 150 населенных пунктов.

Одной из важнейших сфер является образования. Хорошей новостью для родителей стала открытие еще 86 детских садов и мини-центров, из них 72 в рамках ГЧП. В текущем году ведется строительство сорока восьми объектов, из них до конца года будут введены 35 школ. Тем самым, полностью решится проблема аварийных образовательных учреждений.

В социальной сфере на особом контроле находится «Программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства». На ее реализацию выделено 8,6 млрд.тенге, что позволило охватить занятостью двадцать две тысячи безработного и самозанятого населения.

В здравоохранении ведется работа среди населения по внедрению системы обязательного медицинского страхования. На сегодня определили свой статус и зарегистрировались в поликлиниках 1 млн. 967 тысяч человек.

По области идет строительство двадцати двух объектов из них введены в эксплуатацию четыре врачебных амбулатории и восемь фельдшерско-акушерских пунктов. К тому же, реализуется проект «Поликлиника без очередей», в 18 поликлиниках внедрена безбарьерная регистратура по примеру «Правительство для граждан», по остальным 7-ми установка планируется до конца года.

Кроме этого, в своем отчете глава региона рассказал о социально-культурной жизни области, коммунальной сфере, правопорядке. Большое внимание уделяется повышению уровня борьбы с преступностью. В текущем году органам внутренних дел выделено 3,5 млрд.тенге для приобретения автомашин, установки видеокамер и прочего оборудования.

Подводя итоги, Амандык Габбасович обстоятельно рассказал о том, как в области реализуется государственная программа «Рухани жаңғыру». В ее рамках создана региональная комиссия, действует проектный офис, составлен реестр из 108 проектов.

- Уважаемые депутаты, таковы итоги социально-экономического развития области за 7 месяцев, нами будут приняты все меры по сохранению набранных темпов и положительной динамики во всех отраслях экономики. Наша задача заключается в том, чтобы войти в тридцатку развитых стран. Для этого все должны слаженно работать, начиная от районных акимов до руководителей управления. Каждый должен активировать свою работу на своем месте. Уверен, что совместно с вами мы с легкостью выполним поручения Елбасы по повышению уровня жизни населения, - подытожил Амандык Баталов.

В завершение сессии маслихата, депутаты признали работу акима области удовлетворительной и пожелали ему дальнейших успехов в нелегкой работе.