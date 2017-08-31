На западе Казахстана растет число отказов от вакцинации

Вопрос о введении обязательной вакцинации, рассматриваемый в рамках законопроекта, находится в процессе обсуждения.

По предложению Министерства здравоохранения Республики Казахстан, местных исполнительных органов областей, городов Астана и Алматы, а также общественности рассматривается и изучается вопрос обязательной вакцинации детей в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам религий и гражданского общества РК.





Уполномоченным государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и его территориальными органами проводится мониторинг за динамикой и причинами отказов от вакцинации.





В последние годы в республике остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям, особенно в западном регионе страны, где данный показатель составляет выше 80%.





В Атырауской области отказы по религиозным убеждениям составляют 88,9%, в Актюбинской области – 87,9%, Западно-Казахстанской области 89,3%. Высокий удельный вес отказов по религиозным убеждениям отмечается в Южно-Казахстанской 71,3% области.





За 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4% (8383).





Основными причинами отказов являются личные 45% (4360) и религиозные 42,9% (4151) взгляды, на негативную информацию через средства массовой информации (далее – СМИ) (интернет ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600) отказавшихся от вакцинации. Недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).





По информации Министерства здравоохранения РК, увеличение отказов от вакцинации приводит к накоплению восприимчивого контингента к вакциноуправляемым инфекциям, которые в случае заболевания ими вызывают тяжелые осложнения вплоть до инвалидизации и смертельного исхода.





В соответствии со статьей 31 Конституции РК государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека.





В соответствии со статьей 39 Конституции Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены законами в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья населения.





В настоящее время вопрос о введении обязательной вакцинации, рассматриваемый в рамках законопроекта, находится в процессе обсуждения.



