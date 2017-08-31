Спортсмены Жетысуского края покорили Азию

О том, что ребята из Талдыкоргана завоевали 8 медалей на международном соревновании по джиу-джитсу, стало известно в ходе очередного брифинга регионального филиала Службы центральных коммуникаций.

«Это мое первое международное соревнование, и то, что я завоевала пусть даже бронзовую медаль, для меня является огромной гордостью. Этот вид спортивного единоборства я выбрала еще в школьные годы, и нисколько не жалею. Сейчас мы будем готовиться на ближайшее соревнование - это чемпионат Казахстана, который состоится в Семее. Занявшие здесь места ребята, могут получить возможность участвовать на чемпионате Мира в Колумбии. Я буду готовиться и стараться изо всех сил, чтобы получить такую возможность», говорит Альмира.

«Наши ребята показали хорошие результаты, несмотря на то, что погодные условия во Вьетнаме сильно отличаются от Казахстанских. Было невыносимо жарко, что в свою очередь сильно мешало тренировкам. Но мы не отчаиваемся, и будем готовиться к чемпионату Мира. Тем более, что золотую медаль завоевал наш - Есенеев Куандык, который является лидером в рейтинге Казахстана», - подчеркнул тренер.

Региональная служба коммуникаций

Алматинской области

Митковских Галина

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