Спортсмены Жетысуского края покорили Азию
31 августа 2017, 16:44
В Копилку национальной сборной, общее количество медалей в которой достигло 30, ребята внесли 2 золотых, 2 серебрянных и 4 бронзовых медалей.
О том, что ребята из Талдыкоргана завоевали 8 медалей на международном соревновании по джиу-джитсу, стало известно в ходе очередного брифинга регионального филиала Службы центральных коммуникаций.
Чемпионат прошел во Вьетнамской столице Ханой в период с 11 по 14 августа. От Алматинской области, на масштабном соревновании были представлены 5 спортсменов. 4 из которых парни, и одна девушка.
Альмира Елькеева, бронзовый призер чемпионата Азии по разделу дуо-систем. Нежная и женственная она, с гордостью поделилась впечатлениями о первых масштабных соревнованиях в тяжелом для женщин виде спорта.
Как сообщает Вице-президент Ассоциации джиу-джитсу РК Нуржан Елькеев, джитсеры сборной команды Алматинской области, набравшие высокий рейтинг в республике, будут представлять честь страны на мировой арене.
Стоит отметить, что чемпионат Азии это один из рейтинговых чемпионатов перед летними Азиатскими играми, которые пройдут в Джакарте в 2018 году.
Остается пожелать им больших успехов и хорошей подготовки, чтобы завоевать возможность участия на чемпионате Мира.
Напомним, что Талдыкорганские борцы завоевали 8 медалей. В Копилку национальной сборной, общее количество медалей в которой достигло 30, ребята внесли 2 золотых, 2 серебрянных и 4 бронзовых медалей.
Региональная служба коммуникаций
Алматинской области
Митковских Галина
Чемпионат прошел во Вьетнамской столице Ханой в период с 11 по 14 августа. От Алматинской области, на масштабном соревновании были представлены 5 спортсменов. 4 из которых парни, и одна девушка.
Альмира Елькеева, бронзовый призер чемпионата Азии по разделу дуо-систем. Нежная и женственная она, с гордостью поделилась впечатлениями о первых масштабных соревнованиях в тяжелом для женщин виде спорта.
«Это мое первое международное соревнование, и то, что я завоевала пусть даже бронзовую медаль, для меня является огромной гордостью. Этот вид спортивного единоборства я выбрала еще в школьные годы, и нисколько не жалею. Сейчас мы будем готовиться на ближайшее соревнование - это чемпионат Казахстана, который состоится в Семее. Занявшие здесь места ребята, могут получить возможность участвовать на чемпионате Мира в Колумбии. Я буду готовиться и стараться изо всех сил, чтобы получить такую возможность», говорит Альмира.
Как сообщает Вице-президент Ассоциации джиу-джитсу РК Нуржан Елькеев, джитсеры сборной команды Алматинской области, набравшие высокий рейтинг в республике, будут представлять честь страны на мировой арене.
«Наши ребята показали хорошие результаты, несмотря на то, что погодные условия во Вьетнаме сильно отличаются от Казахстанских. Было невыносимо жарко, что в свою очередь сильно мешало тренировкам. Но мы не отчаиваемся, и будем готовиться к чемпионату Мира. Тем более, что золотую медаль завоевал наш - Есенеев Куандык, который является лидером в рейтинге Казахстана», - подчеркнул тренер.
Стоит отметить, что чемпионат Азии это один из рейтинговых чемпионатов перед летними Азиатскими играми, которые пройдут в Джакарте в 2018 году.
Остается пожелать им больших успехов и хорошей подготовки, чтобы завоевать возможность участия на чемпионате Мира.
Напомним, что Талдыкорганские борцы завоевали 8 медалей. В Копилку национальной сборной, общее количество медалей в которой достигло 30, ребята внесли 2 золотых, 2 серебрянных и 4 бронзовых медалей.
Региональная служба коммуникаций
Алматинской области
Митковских Галина
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