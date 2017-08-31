Второй ребенок родился в семье шведского принца Карла Филипа

Королевский двор Швеции сообщил в четверг, что у шведского принца Карла Филипа и его супруги принцессы Софии родился второй ребенок , передает , передает РИА Новости





"Принцесса София родила 31 августа 2017 года в 11.24 (12.24 мск) здорового ребенка", — говорится в сообщении для прессы королевского двора. О поле ребенка пока не сообщается. Это по традиции сделает несколько позже отец во время пресс-конференции с журналистами.





Карл Филип (1979) – не наследный принц, он второй по счету ребенок короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии. В июне 2015 года принц обвенчался в Стокгольме с Софией Хелльквист. После церемонии бракосочетания ей присвоили титул принцессы. София (1984) выросла в местечке Эльвдален Центральной Швеции в семье среднего класса и каких-либо королевских корней у нее нет.





У Софии и Карла Филипа уже есть ребенок – принц Александр (2016). Родившийся малыш или малышка является шестым по счету внуком королевской пары. У их старшей дочери и у наследницы престола Виктории и у младшей дочки Мадлен уже есть по два ребенка.



