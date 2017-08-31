МВД о VIP-камере Жамалиева: Осужденный отбывает наказание в отряде «барачного» типа

В МВД РК прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о VIP-камере Жамалиева , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение директора департамента государственного языка и информации ведомства Алмаса Садубаева.





"Прокуратурой Алматинской области с целью проверки сведений, указанных в газете «Время», 31 августа т.г. в 00-25 часов под видеозапись был произведен внезапный обход и осмотр всех помещений на территории учреждения на наличие камер с привилегированными условиями. По итогам обхода сведения о ВИП-камерах, указанные в газетной статье, не подтвердились.





Далее было проверено нахождение осужденного Жамалиева К.С. в общежитии отряда. Осужденный отбывает наказание в отряде «барачного» типа, где осужденные содержатся в общей жилой секции", - сказал А. Садубаев.





"Департаментом собственной безопасности МВД по обращению Алтынханова Н.М. в отношении заместителя начальника ДУИС по Алматинской области Жунусова Б.Т. и начальника Учреждения ЛА-155/14 Шарипбекова Б.Э. проводится служебное расследование, которое находится на стадии завершения. Кроме того, нарушения со стороны должностных лиц будет рассматривать дисциплинарная комиссия. К виновным будут приняты самые строгие меры дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения их со службы", - подытожил он.





46-летний экс-бизнесмен Кайрат Жамалиев был осужден на тринадцать лет с конфискацией имущества . Он обвинен по трём статьям уголовного кодекса в связи с избиением Алиби Жумагулова. Напомним,



