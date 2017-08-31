В преддверии праздника Курбан айт молодежь ЮКО угостила столичных жителей баурсаками
31 августа 2017, 17:50
Молодежь области, исполнив национальные песни и попурри из песен Ш.Калдаякова, пригласила жителей и гостей столицы на танцевальный вечер «Астананың жұлдызды түні».
В рамках Дней Южно-Казахстанской области в Астане, активная и талантливая молодежь региона поздравила местных жителей и иностранных гостей с наступающим праздником Курбан айт, раздав пять тысяч пакетиков с баурсаками, передает пресс-служба акима ЮКО.
Мероприятие, организованное в целях пропаганды программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия» началось с шествия от торгово-развлекательного центра «Хан шатыр» и продолжилось в общественных транспортах столицы. Бесплатная раздача баурсаков прошла и возле ЭКСПО-городка.
Молодежь области, исполнив национальные песни и попурри из песен Ш.Калдаякова, пригласила жителей и гостей столицы на танцевальный вечер «Астананың жұлдызды түні», который пройдет сегодня вечером на площади «Байтерек».
Отметим, что на танцевальном вечере «Астананың жұлдызды түні» своим выступлением зрителей порадуют известные артисты, родившиеся в Южно-Казахстанской области, такие как: квартет «Жігіттер», Газизхан Шекербеков, трио «Boys band», а также не менее известный барабанщик «Бурхан-стайл». Наряду с этим, выступят танцевальная группа «GK», спортивный уличный клуб «13-Legion», а участники Клуба веселых и находчивых зарядят зрителей своим позитивом.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
Мероприятие, организованное в целях пропаганды программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного согласия» началось с шествия от торгово-развлекательного центра «Хан шатыр» и продолжилось в общественных транспортах столицы. Бесплатная раздача баурсаков прошла и возле ЭКСПО-городка.
Молодежь области, исполнив национальные песни и попурри из песен Ш.Калдаякова, пригласила жителей и гостей столицы на танцевальный вечер «Астананың жұлдызды түні», который пройдет сегодня вечером на площади «Байтерек».
Отметим, что на танцевальном вечере «Астананың жұлдызды түні» своим выступлением зрителей порадуют известные артисты, родившиеся в Южно-Казахстанской области, такие как: квартет «Жігіттер», Газизхан Шекербеков, трио «Boys band», а также не менее известный барабанщик «Бурхан-стайл». Наряду с этим, выступят танцевальная группа «GK», спортивный уличный клуб «13-Legion», а участники Клуба веселых и находчивых зарядят зрителей своим позитивом.
Фото: Пресс-служба акима ЮКО
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