Шестеро детей остались у погибших горняков в шахте "Казахстанская"

Шестеро малолетних детей и еще неродившийся ребенок осиротели после несчастного случая в шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау», где в 4 часа утра 31 августа произошел выброс метана , передает корреспондент , передает корреспондент МИА «Казинформ»





«Рустаму Ахметжанову было 34 года, воспитывал троих детей. Валерию Руденко было 37 лет, сиротами остались двое детей. Максиму Шебанову - 31 год, воспитывал одного ребенка», - сообщили в пресс-службе компании «АрселорМиттал Темиртау».





Жена Максима Шебанова беременна. Родственники погибших горняков тяжело переживают утрату, комментировать что-либо отказываются. Для пожилых родителей погибших потребовалась медицинская помощь, чтобы привести их в чувства. Соседка семьи Валерия Руденко рассказала, что шахтер не только материально содержал двоих детей, но и обеспечивал двоих племянников.





«В нашем городе каждая вторая семья - это шахтеры. Целыми династиями работают в угольном производстве. Поэтому смерть трех человек - это не горе отдельно взятой семьи, а трагедия всего Шахтинска. Двое из погибших - из поселка Новодолинка», - говорит Алла Гаврилова.





Между тем, в компании «АрселорМиттал Темиртау» уже занимаются организационными вопросами похорон погибших рабочих. Работодатель обещает не только полностью оплатить эти расходы, но и помочь с выплатами кредитов, которые были взяты погибшими на потребительские нужды, а также выплатить компенсацию, в соответствии с трудовым коллективным договором.





Напомним, полиция расследует уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда в шахте «Казахстанская» угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау». Факт квалифицируется по части 4 статьи 156 УК «нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Уголовное дело расследуется лишь по факту группового несчастного случая, но не в отношении каких-либо лиц.





Напомним , в 4 часа утра 31 августа в забое шахты «Казахстанская» компании «Арселор Миттал Темиртау», что в городе Шахтинске, произошел внезапный выброс газа метана. В компании «АрселорМиттал Темиртау» уточнили, что на момент произошедшего в шахте находились 132 человека, из них 129 самостоятельно поднялись на поверхность в соответствии с планом ликвидации аварии. 49 спасателей и 9 единиц техники задействованы в проведении работ по ликвидации аварии. Найдены три тела рабочих спасателями военизированной аварийно-спасательной службы «ВАСС «Комір» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК. Еще трое госпитализированы. В компании рассказали подробности происшествия. Погибшие - проходчики.





«Внезапно пропала информация с датчиков контроля метана забоя вентиляционной сбойки 332 Д6-1-3. Оператор автоматизированной газовой защиты тут же сообщила горному диспетчеру о пропаже сведений, а также о том, что произошло повышение уровня метана на западном вентиляционном стволе шахты. Руководством шахты были незамедлительно приняты меры по прояснению ситуации - вызваны и направлены в забой два отделения военизированной аварийно-спасательной службы и горный мастер этого участка. Около шести часов утра трое проходчиков были обнаружены в данном забое без признаков жизни», - рассказали в пресс-службе компании «АМТ» подробности.



