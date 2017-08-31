В Алматы начался суд над подозреваемыми в ограблении "Альфа банка", сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Уголовное дело в трех томах в отношении Максима Бескишкина и Жукова Ивана, обвиняемых по статье 192, часть 4 (Разбой) УК РК, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Главное судебное разбирательство было назначено на 29 августа, на котором были допрошены подсудимые. Адвокат защиты заявил ходатайство о допросе дополнительного свидетеля, поэтому судебное заседание было отложено на 7 сентября.





Подсудимые обвиняются в том, что незаконно проникли в хранилище "Альфа банка" и похитили 65 миллионов 310 тысяч тенге.





Напомним, ограбление произошло в Алматы 27 июня. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. По подозрению в преступлении задержаны два человека — бывший и действующий сотрудники банка. Последний исполнял роль наводчика.



