Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

В Алматы начался суд над подозреваемыми в ограблении "Альфа банка"

31 августа 2017, 18:03

Происшествие было в Алматы 27 июня этого года.

В Алматы начался суд над подозреваемыми в ограблении "Альфа банка", сообщили в пресс-службе алматинского городского суда.

Уголовное дело в трех томах в отношении Максима Бескишкина и Жукова Ивана, обвиняемых по статье 192, часть 4 (Разбой) УК РК, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы.

Главное судебное разбирательство было назначено на 29 августа, на котором были допрошены подсудимые. Адвокат защиты заявил ходатайство о допросе дополнительного свидетеля, поэтому судебное заседание было отложено на 7 сентября.

Подсудимые обвиняются в том, что незаконно проникли в хранилище "Альфа банка" и похитили 65 миллионов 310 тысяч тенге.

Напомним, ограбление произошло в Алматы 27 июня. По версии следствия, один из подозреваемых проник в хранилище банка и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 65 миллионов 300 тысяч тенге. По подозрению в преступлении задержаны два человека — бывший и действующий сотрудники банка. Последний исполнял роль наводчика.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото: Sputnik Казахстан



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...