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Сагинтаев провел встречу с Министром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом

31 августа 2017, 18:12

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в нескольких сферах.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Государственным министром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, правовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области транспорта, транзита и гражданской авиации.

Справочно:

Дипломатические отношения между Казахстаном и Великобританией установлены 19 января 1992 года.

Великобритания находится на 6-м месте по объему накопленных прямых инвестиций в РК (12,27 млрд долл.) и на 14-м месте по объему взаимной торговли.

С начала года объем взаимной торговли составил 647,4 млн долл. США, что на 16% выше показателя 2016 года (543,6 млн долл.).

В Казахстане зарегистрировано более 800 юридических лиц, филиалов и представительств с британским участием. С 2005 года валовый приток прямых инвестиций из Великобритании в Казахстан составил 12 278,2 млрд долл. США.

Фото: PrimeMinister.kz


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