Сагинтаев провел встречу с Министром иностранных дел Великобритании Аланом Данканом

В ходе встречи обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, правовой, культурно-гуманитарной сферах, а также в области транспорта, транзита и гражданской авиации.





Справочно:





Дипломатические отношения между Казахстаном и Великобританией установлены 19 января 1992 года.





Великобритания находится на 6-м месте по объему накопленных прямых инвестиций в РК (12,27 млрд долл.) и на 14-м месте по объему взаимной торговли.





С начала года объем взаимной торговли составил 647,4 млн долл. США, что на 16% выше показателя 2016 года (543,6 млн долл.).



