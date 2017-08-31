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Назначен советник в УДП РК

31 августа 2017, 18:35

Им стал Местоев Ахмед Якубович.

В Управлении Делами Президента Республики Казахстан назначен советник. Им стал Местоев Ахмед Якубович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УДП РК.

Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года.

1969 – 1996 годы проработал в системе Казпотребсоюза, начиная с должности специалиста - до заместителя председателя правления Казпотребсоюза.

1996 – 2002 годы - торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарская Конфедерации (Женева).

2002 – 2010 годы - торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).

С ноября 2010 года - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан – руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы.

С октября 2012 года – торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).


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