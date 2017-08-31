Назначен советник в УДП РК
31 августа 2017, 18:35
Им стал Местоев Ахмед Якубович.
В Управлении Делами Президента Республики Казахстан назначен советник. Им стал Местоев Ахмед Якубович, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу УДП РК.
Местоев Ахмед Якубович родился 15 июня 1949 года.
1969 – 1996 годы проработал в системе Казпотребсоюза, начиная с должности специалиста - до заместителя председателя правления Казпотребсоюза.
1996 – 2002 годы - торговый представитель Республики Казахстан в Швейцарская Конфедерации (Женева).
2002 – 2010 годы - торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).
С ноября 2010 года - заместитель Управляющего делами Президента Республики Казахстан – руководитель представительства Управления делами Президента Республики Казахстан в Алматы.
С октября 2012 года – торговый представитель Республики Казахстан в Российской Федерации (Москва).
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