Спасший девочку от педофила в Мангыстауской области мальчик оказался сыном военнослужащего

11-летний мальчик Акжол Сансызбай, спасший девочку от педофила, оказался сыном офицера регионального командования «Запад», подполковника запаса Нурмахана Нурманова, сообщает МИА «Казинформ».





ЧП произошло 27 августа примерно в 15.30. Гуляя, мальчик увидел, как взрослый мужчина тащит на стройку маленькую девочку. Акжол испугался, но все-таки сумел привлечь внимание других взрослых, при виде которых педофил убежал. Преступник не успел надругаться над ребенком, его задержали через 15 минут. Им оказался уроженец Актобе 1995 года рождения. Сейчас он находится в СИЗО, в отношении него ведется досудебное расследование по статье 124 УК РК «Развращение малолетних».





Самого Акжола 29 августа пригласили в департамент внутренних дел Мангистауской области, где в торжественной обстановке вручили почетную грамоту, ноутбук и отличительный знак за отвагу. Церемония награждения и показа работ победителей пройдет 29 августа в кинотеатре.





«Акжол с малых лет рос очень активным, отзывчивым и смышлёным ребенком, но подобного подвига от своего сына не ждал», - рассказал отец Акжола, Нурмахан Нурманов.





Сам сын офицера считает, что на его месте мог оказаться кто угодно, а на месте жертвы - кто-либо из близких или знакомых ему людей.





«Я призываю каждого гражданина страны, от мала до велика, не забывать о своем гражданском долге», - говорит Акжол.





Эти слова истинного патриота своей страны, слава будущего защитника Отечества. Остается только благодарить родителей ребенка, воспитывающих настоящего батыра.



