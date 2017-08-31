Серик Сапиев прокомментировал победу Фирузы Шариповой

Экс-глава казахстанского боксерского клуба «Астана Арланс», олимпийский чемпион, депутат Мажилиса Парламента Казахстана Серик Сапиев поделился с пресс-службой Фирузы Шариповой мнением о прошедшем поединке своей соотечественницы против Милены Колевой из Болгарии, в котором она завоевала титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе, сообщает МИА "Казинформ"





- Прокомментируйте победу Фирузы в чемпионском бою.





- Впечатления от боя хорошие, Фируза достойно победила. Милена Колева, которая билась с ней за титул, на данный момент была одной из сильнейших соперниц в ее карьере. Поздравляю Фирузу и желаю, чтобы она завоевала еще больше титулов и добилась своей главной цели, став абсолютной чемпионкой мира в профессиональном женском боксе. Этот бой показал, что Фируза набирается опыта. Уже чувствуется, что она стала куда более опытной, чем в начале своего профессионального пути. Поздравляю всех казахстанцев и, конечно, команду Шариповой. Безусловно, такое достижение стало возможным благодаря ее менеджеру Сергею Завилейскому, который довел ее до этого титула. Если бы не он, такой бой вообще бы не мог состояться. Поэтому выражаю благодарность Сергею за то, что он продвигает нашу Фирузу, наш казахстанский бокс, мы очень рады. В целом, организация вечера была хорошая. Настоящее профессиональное шоу, очень всем понравилось. За Фирузу пришло болеть много народа.





- Достойна ли Фируза таких премий от государства, как олимпийцы: квартира, машина и так далее?





- Я думаю, каждый спортсмен, который достигает результата, достоин поощрения от государства, в том числе и Фируза. Но для олимпийцев у нас отдельно предусмотрены государственные премии. А по поводу профессионального бокса ничего не сказано, предполагается, что профессиональные спортсмены сами зарабатывают деньги - из-за этого чуть-чуть нестыковки.





Напомним, десятираундовый поединок первой казахстанки в профи-боксе из Казахстана Фирузы Шариповой против Милены Колевой из Болгарии за титулы чемпионки мира по версиям WIBA и WBU в легком весе состоялся 26 августа в рамках специализированной выставки EXPO-2017 в Астане. Он продлился всю отведенную дистанцию и завершился победой Шариповой единогласным решением судей. По результатам боя все трое судей показали на своих карточках счет 100:90.



