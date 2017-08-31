Аким Алматы проверил ход реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры города

В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек ознакомился с проводимыми работами по капитальному ремонту моста по проспекту Абая через р.Есентай.

Как доложили акиму города, открытие движения в обоих направлениях на мосту запланировано на 25 сентября.

На сегодняшний день завершены работы с северной стороны проспекта. Проект предусматривает строительство пешеходного перехода под мостовым сооружением.

В ходе обхода прилегающей территории Бауыржан Байбек поручил Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог в недельный срок упорядочить хаотичную парковку с южной стороны проспекта Абая перед спортивным комплексом «Достык» и оборудовать тротуар с организацией зеленой полосы для удобства пешеходов. В целом, в текущем году по городу уже произведены устройство и ремонт 26 км тротуаров.





Глава мегаполиса проверил ход работ по реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы, Гоголя и площади «Астана». На сегодняшний день проложены ливневая и поливочная системы, кабеля освещения, смонтировано оборудование сухих фонтанов. Продолжается обновление фасадов зданий и входных групп, устанавливаются фонарные столбы, укладывается дёрн, на части участков завершается укладка брусчатки. В ближайшее время начнется установка скамеек, урн, малых архитектурных форм. Полная готовность всех объектов запланирована ко Дню города.











