Аким Алматы проверил ход реконструкции инженерной и транспортной инфраструктуры города
31 августа 2017, 19:34
Как доложили акиму города, открытие движения в обоих направлениях на мосту запланировано на 25 сентября.
Аким Алматы Бауыржан Байбек проинспектировал ход реконструкции и благоустройства с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы, Гоголя, площади «Астана», а также инженерной и транспортной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт города.
В рамках рабочего объезда Бауыржан Байбек ознакомился с проводимыми работами по капитальному ремонту моста по проспекту Абая через р.Есентай.
Как доложили акиму города, открытие движения в обоих направлениях на мосту запланировано на 25 сентября.
На сегодняшний день завершены работы с северной стороны проспекта. Проект предусматривает строительство пешеходного перехода под мостовым сооружением.
В ходе обхода прилегающей территории Бауыржан Байбек поручил Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог в недельный срок упорядочить хаотичную парковку с южной стороны проспекта Абая перед спортивным комплексом «Достык» и оборудовать тротуар с организацией зеленой полосы для удобства пешеходов. В целом, в текущем году по городу уже произведены устройство и ремонт 26 км тротуаров.
Глава мегаполиса проверил ход работ по реконструкции с приоритетом для пешеходов улиц Кабанбай батыра, Панфилова, Жибек жолы, Гоголя и площади «Астана». На сегодняшний день проложены ливневая и поливочная системы, кабеля освещения, смонтировано оборудование сухих фонтанов. Продолжается обновление фасадов зданий и входных групп, устанавливаются фонарные столбы, укладывается дёрн, на части участков завершается укладка брусчатки. В ближайшее время начнется установка скамеек, урн, малых архитектурных форм. Полная готовность всех объектов запланирована ко Дню города.
Следует отметить, посадка деревьев будет производиться в осенний посадочный период для обеспечения их максимальной приживаемости, это будут взрослые деревья: берёзы, дубы, липы и осины. Всего планируется произвести озеленение более 330 тыс. кв. метров.
Также был проинспектирован ход реконструкции тепловых сетей. Аким города обратил внимание подрядчиков на необходимость обеспечения качественного благоустройства прилегающей территории после проведенных ремонтных работ. На ул. Маметовой и ул.Масанчи на участке от ул. Толе би до Карасай батыра ведется обратная засыпка траншей, в течении нескольких дней будет произведено устройство дорожной одежды на проезжей части. На ул.Казыбек би и участке ул.Толе би протяженностью 1,6 км работы будут завершены к 25 сентября. До начала нового отопительного сезона будет реконструировано более 32 км тепловых сетей, что в 2,7 раза больше прошлогоднего показателя. Работы ведутся с применением новых предизолированных труб, срок службы которых составляет 40 лет.
В целом, в текущем году выделены средства на возведение и реконструкцию 317 км городских сетей водопровода и 265 км канализации. Ввод в эксплуатацию 284 км новых водопроводных сетей даст возможность к осени текущего года подключить к централизованному водоснабжению 35 тыс. жилых домов, где проживают более 175 тыс. человек.
Вместе с тем, в городе ведутся работы по пробивке улиц Фурманова, Абая, Хмельницкого и строительству нескольких транспортных развязок. В текущем году будут обустроены 472 новые дворовые площадки и по две пешеходные зоны в каждом районе. До конца года также будут реконструированы 102 нерегулируемых пешеходных перехода с организацией освещения в ночное время суток.
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