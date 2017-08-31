США распечатают стратегический резерв нефти

Необходимость в использовании резервной нефти возникла из-за урагана «Харви» — самого мощного шторма в США за последние 12 лет. 500 тысяч бочек нефти отправят на перерабатывающий завод Phillips 66, который расположен в штате Луизиана.





«Харви» ударил по добыче углеводородов в Мексиканском заливе. Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило, что объемы производства нефти упали почти на 25 процентов, на 430 тысяч баррелей в день — с 1,75 миллиона до 1,32 миллиона бочек в сутки. Кроме того, была приостановлена работа многих НПЗ. Их мощность упала на два миллиона бочек в день.





Стратегический нефтяной резерв США был создан в 70-е годы прошлого века для снабжения страны в случае перебоев с поставками горючего. На данный момент в нем хранится 679 миллионов баррелей нефти.