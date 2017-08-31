Абель Санчес: «Головкин сделает в бою с Альваресом то, чего не смог Мейвезер»
31 августа 2017, 20:43
Геннадий будет доминировать в этом бою.
Абель Санчес, тренер чемпиона мира IBF/IBO/WBA/WBC Геннадия Головкина считает, что его подопечный одержит более яркую победу над Саулем Альваресом, чем Флойд Мейвезер-младший, передает Spotrs.kz.
«То, что Альварес пару лет назад дрался с Флойдом Мейвезером, определяет его как элитного бойца. Если Головкин побьёт его или, я бы сказал, когда Головкин побьёт его 16 сентября, то должен стать суперзвездой. Потому что, я думаю, Геннадий будет доминировать в этом бою и делать то, чего не смог сделать Флойд. 16 сентября — это ключевой день в карьере Головкина. Надеюсь, что после 16-го я смогу сказать то же самое», — цитирует Санчеса BoxingScene.
Фото: championat.com
Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com