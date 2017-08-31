Власти назвали опасными выбросы с затопленного химзавода в Техасе

Ранее сообщалось, что два взрыва произошли на химзаводе Arkema в Техасе, оказавшемся в зоне шторма "Харви". Территорию предприятия затопило из-за наводнения, вызванного штормом, это нарушило работу завода. Доступа на предприятие пока нет.





Власти эвакуировали людей в радиусе чуть более 3 километров вокруг завода в городе Кросби. Замшерифа был доставлен в больницу после того, как вдохнул пары, образовавшиеся после взрыва. Еще девять человек самостоятельно приехали в больницу в качестве меры предосторожности.





По словам Лонга, который выступал на пресс-конференции по американским телеканалам, агентство пытается вычислить, куда потянется предположительно вредный шлейф выброса, возникший над заводом.





"Мы занимаемся моделированием шлейфа, на основании этого мы и отдаем приказы об эвакуации. Ну и несомненно, что шлейф очень опасен", — сказал Лонг.





Более 30 человек погибли, десятки тысяч были эвакуированы в Техасе из-за тропического шторма "Харви".





Фото: AFP 2017 / Brendan Smialowski



