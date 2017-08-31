Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (776) 911-01-12
 
Новости за сегодня

Офицер Военно-морских сил ликвидировал пожар в жилом доме

31 августа 2017, 21:16

Он перебрался через балкон в соседнюю квартиру и подручными средствами потушил разгорающийся пожар.

29 августа старший лейтенант Шахрух Абдуразаков, военнослужащий войсковой части 21814, дислоцированной в г. Актау, когда находился дома в обеденное время, почувствовал запах дыма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Выйдя на балкон, Шахрух увидел возгорание в соседней квартире. Огонь грозил перейти на другие жилые помещения, и офицер решил действовать быстро. Он перебрался через балкон в соседнюю квартиру и подручными средствами потушил разгорающийся пожар.

- Я не задумывался об опасности, передо мной была одна цель – остановить огонь, - пояснил Шахрух. Страх, конечно, был, но мне помогла уверенность в своих силах, постоянные занятия и тренировки на службе, в том числе в борьбе за живучесть на корабле.

Старший лейтенант Шахрух Абдуразаков проходит службу в должности помощника командира ракетно-артиллерийского корабля «Орал» ВМС ВС РК. За успехи в служебной деятельности в 2016 году был награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Фото: пресс-служба МО РК

MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...