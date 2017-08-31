Офицер Военно-морских сил ликвидировал пожар в жилом доме

Он перебрался через балкон в соседнюю квартиру и подручными средствами потушил разгорающийся пожар.

29 августа старший лейтенант Шахрух Абдуразаков, военнослужащий войсковой части 21814, дислоцированной в г. Актау, когда находился дома в обеденное время, почувствовал запах дыма, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.





Выйдя на балкон, Шахрух увидел возгорание в соседней квартире. Огонь грозил перейти на другие жилые помещения, и офицер решил действовать быстро. Он перебрался через балкон в соседнюю квартиру и подручными средствами потушил разгорающийся пожар.





- Я не задумывался об опасности, передо мной была одна цель – остановить огонь, - пояснил Шахрух. Страх, конечно, был, но мне помогла уверенность в своих силах, постоянные занятия и тренировки на службе, в том числе в борьбе за живучесть на корабле.





Старший лейтенант Шахрух Абдуразаков проходит службу в должности помощника командира ракетно-артиллерийского корабля «Орал» ВМС ВС РК. За успехи в служебной деятельности в 2016 году был награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».



