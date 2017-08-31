В Москве и Московской области предотвращены теракты на 1 сентября

В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.

Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.





Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки. В этом году День знаний совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом.



