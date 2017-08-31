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В Москве и Московской области предотвращены теракты на 1 сентября

31 августа 2017, 21:29

В этом году День знаний совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом.

Федеральная служба безопасности задержала двух выходцев из Центральной Азии, готовивших теракты в Москве и Московской области 1 сентября, сообщает РИА Новости.

"Один из задержанных накануне Дня знаний <…> разместил в сети интернет свое видеообращение к членам террористической организации ИГ*. В этом обращении он дал так называемую клятву верности террористам", — говорится в сообщении.

В телефоне подозреваемого нашли контакты вербовщиков "Исламского государства"* и инструкции по подготовке терактов. Он планировал напасть на людей, используя холодное оружие.
Второй террорист собирался взорвать себя в толпе. При обыске у него нашли самодельное взрывное устройство большой мощности, а также компоненты для его изготовления. Подозреваемый признался, что собирался стать террористом-смертником.

Первого сентября в России начинается новый учебный год, в школах проходят торжественные линейки. В этом году День знаний совпадает с одним из главных исламских праздников — Курбан-байрамом.

*Террористическая организация, запрещенная в Казахстане.

Фото: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ


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