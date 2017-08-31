Врачи отпустили из больницы сбитую грузовиком певицу Линду
31 августа 2017, 21:50
Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.
Врачи отпустили из НИИ имени Склифосовского пострадавшую в ДТП певицу Светлану Гейман, известную под псевдонимом Линда, передает Лента.ру.
Отмечается, что артистке оказали медицинскую помощь. Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.
В московской полиции заявили, что у мужчины, который сбил певицу Линду, нет российских водительских прав.
Там отметили, что составлены административные протоколы по факту «управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД», и «невыполнения обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По словам собеседника агентства, медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении транспортной компании, в которой он работает по договору, возбуждено дело по статье 12.32.1 КоАП РФ о допуске к управлению машиной человека, не имеющего российского водительского удостоверения.
Накануне сообщалось, что грузовик МАЗ сбил певицу и еще одну женщину в центре Москвы. У второй пострадавшей переломы обеих ног. Водитель грузовика скрылся с места происшествия, но был задержан на юго-востоке столицы.
Линда — 40-летняя российская певица. Она записала такие композиции, как «Ворона», «Цепи и кольца», «Марихуана», «Агония», «Беги». В дискографии исполнительницы девять студийных альбомов, последняя пластинка под названием «Карандаши и Спички» вышла в 2015 году.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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