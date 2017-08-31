Врачи отпустили из больницы сбитую грузовиком певицу Линду

Отмечается, что артистке оказали медицинскую помощь. Врачи не увидели необходимости в госпитализации Гейман.

В московской полиции заявили, что у мужчины, который сбил певицу Линду, нет российских водительских прав.





Там отметили, что составлены административные протоколы по факту «управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов, предусмотренных ПДД», и «невыполнения обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По словам собеседника агентства, медицинское освидетельствование подтвердило, что в момент ДТП мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения.





В отношении транспортной компании, в которой он работает по договору, возбуждено дело по статье 12.32.1 КоАП РФ о допуске к управлению машиной человека, не имеющего российского водительского удостоверения.