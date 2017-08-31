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По случаю Курбан айта аграрии ЮКО раздали малообеспеченным семьям дыни и арбузы

31 августа 2017, 22:06

Цель мероприятия – оказание поддержки социально-уязвимым слоям населения.

По случаю Курбан айта аграрии ЮКО раздали бесплатно 200 малообеспеченным семьям и 3 учреждениям социальной помощи дыни и арбузы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Цель мероприятия – оказание поддержки социально-уязвимым слоям населения. Список семей и учреждений аграрии области получили от государственного учреждения «Центр социального обслуживания» акимата города Астаны. Таким образом, декхане продемонстрировали щедрость и трудолюбие южноказахстанцев и величие праздника.

Напомним, 2-3 сентября в Астане пройдет сельскохозяйственная ярмарка Южно-Казахстанской области, посвященная Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017. Отметим, что ярмарка пройдет на территории спортивного комплекса «Казахстан», где представят более 500 тонн сельскохозяйственной продукции на сумму 265 млн. тенге.



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