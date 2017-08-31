Общественники Караганды разыскивают сжегших заживо кошку

Общественники требуют наказания не только для тех, кто жестоко обращался с животным, но и в отношении распространителей видео.

Представители нескольких общественных объединений по защите животных пытаются установить личности тех, кто сжег кошку и выложил видео издевательств над животным в одном из пабликов в социальных сетях, передает МИА « Казинформ ».





Причем, общественники требуют от правоохранительных органов наказания не только для тех, кто жестоко обращался с животным, но и в отношении распространителей видео.





«Пришло время говорить об ответственности тех пользователей соцсетей, кто размещает такие видео и активно распространяет их, стимулируя живодеров на новые преступные действия. Есть статья 313 УК «незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия», - рассказали волонтеры общественного объединения.





На 10-секундном видео снято, как неустановленные лица в одном из частных развлекательных комплексов в Караганде подожгли кошку и со смехом наблюдали, как она мечется в предсмертной агонии по двору. Представители общественных объединений, специализирующихся на защите животных, обратились к общественности с просьбой помочь отыскать место и участников жестокого видео.





«Известно, что издевательства над животным происходили во дворе увеселительного заведения Караганды. Эта информация нами проверяется. Готовим заявление в Центральный отдел полиции УВД Караганды с просьбой привлечь виновных к ответственности по статье 316 УК «Жестокое обращение с животными», - сообщила волонтер.



