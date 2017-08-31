Жомарт Ержан проиграл кубинцу и выиграл «бронзу» чемпионата мира-2017

31 августа 2017, 22:43

Его соперником был действующий чемпион мира из Кубы Хоанис Аргилагос.

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге свой поединок полуфинальной стадии провел казахстанец Жомарт Ержан, пишет Sports.kz.

Его соперником был действующий чемпион мира из Кубы Хоанис Аргилагос. Оппонент был сильнее и точнее — 5:0.

Финал с участием Аргилагоса состоится 2 сентября.

Фото: Данияра Майлыбаева


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