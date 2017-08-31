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Шнуров устроил баттл с ST в новом клипе

31 августа 2017, 23:07

В ролике «Ч.П.Х.» снялся лидер коллектива Сергей Шнуров, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков.

Вышел новый клип группы «Ленинград». Он опубликован на YouTube, сообщает Газета.ru.

В ролике «Ч.П.Х.» снялся лидер коллектива Сергей Шнуров, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков.

Действие разворачивается в баре, и в клипе есть кадры, когда Кержаков «промахивается» при употреблении напитков.

Кроме того, Шнуров устраивает в этом видео баттл с рэпером Александром Степановым, более известным как ST.



Фото: ТАСС

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