Шнуров устроил баттл с ST в новом клипе
31 августа 2017, 23:07
В ролике «Ч.П.Х.» снялся лидер коллектива Сергей Шнуров, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков.
Вышел новый клип группы «Ленинград». Он опубликован на YouTube, сообщает Газета.ru.
В ролике «Ч.П.Х.» снялся лидер коллектива Сергей Шнуров, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков.
Действие разворачивается в баре, и в клипе есть кадры, когда Кержаков «промахивается» при употреблении напитков.
Кроме того, Шнуров устраивает в этом видео баттл с рэпером Александром Степановым, более известным как ST.
Фото: ТАСС
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