Шнуров устроил баттл с ST в новом клипе

В ролике «Ч.П.Х.» снялся лидер коллектива Сергей Шнуров, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков.

Вышел новый клип группы «Ленинград». Он опубликован на YouTube, сообщает Газета.ru





В ролике «Ч.П.Х.» снялся лидер коллектива Сергей Шнуров, а также журналист Александр Невзоров и футболист Александр Кержаков.





Действие разворачивается в баре, и в клипе есть кадры, когда Кержаков «промахивается» при употреблении напитков.





Кроме того, Шнуров устраивает в этом видео баттл с рэпером Александром Степановым, более известным как ST.











