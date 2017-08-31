Мужчина задержан за нападение на женщину-полицейского в Павлодарской области
31 августа 2017, 23:36
Нетрезвый мужчина ударил женщину кулаком по затылку.
52-летний житель Лебяжинского района задержан за применение насилия в отношении офицера полиции-женщины, сообщила пресс-служба Департамента внутренних дел Павлодарской области.
Инцидент произошел в селе Акку Лебяжинского района. Во время совместного рейда по пресечению купания людей в неустановленных местах участковый инспектор ювенальной полиции ОВД капитан полиции С. Омарова вместе с начальником ОЧС района Р. Каркинбаевым на берегу реки Иртыш задержали трех несовершеннолетних сельчан. Они находились на реке одни, без сопровождения взрослых. Для составления протокола в присутствии родителей несовершеннолетние были сопровождены по месту жительства.
Их 52-летний отец, будучи в алкогольном опьянении, увидев детей вместе с полицейским, стал ругать и избивать их. Капитан полиции потребовала это прекратить. Мужчина завел детей домой, но затем вернулся, чтобы "разобраться" с женщиной.
Схватив ее за шею, он ударил ее кулаком по затылку, а затем стал толкать к выходу. По заключению врачей у капитана полиции — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб в области шеи и левого локтевого сустава.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 380 части 2 УК РК — применение насилия в отношении представителя власти. За указанное преступление предусмотрено наказание от штрафа в размере до трех месячных расчетных показателей до лишения свободы на срок до трех лет.
Источник: Sputnik Казахстан
Фото: AFP
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