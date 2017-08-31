Мужчина задержан за нападение на женщину-полицейского в Павлодарской области

52-летний житель Лебяжинского района задержан за применение насилия в отношении офицера полиции-женщины, сообщила пресс-служба Департамента внутренних дел Павлодарской области.

Инцидент произошел в селе Акку Лебяжинского района. Во время совместного рейда по пресечению купания людей в неустановленных местах участковый инспектор ювенальной полиции ОВД капитан полиции С. Омарова вместе с начальником ОЧС района Р. Каркинбаевым на берегу реки Иртыш задержали трех несовершеннолетних сельчан. Они находились на реке одни, без сопровождения взрослых. Для составления протокола в присутствии родителей несовершеннолетние были сопровождены по месту жительства.





Их 52-летний отец, будучи в алкогольном опьянении, увидев детей вместе с полицейским, стал ругать и избивать их. Капитан полиции потребовала это прекратить. Мужчина завел детей домой, но затем вернулся, чтобы "разобраться" с женщиной.



