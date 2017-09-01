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Певец Ермак арестован по обвинению в убийстве собутыльника

1 сентября 2017, 00:32

В ходе допроса он признал свою вину.

Убийство было совершено в ночь с 23 на 24 августа в квартире на Хорошевском шоссе, передает НТВ.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что в преступлении обвиняют певца и продюсера Александра Ермака.

По версии следствия, 35-летний мужчина и его 45-летний приятель поссорились, когда вместе распивали спиртные напитки. После этого обвиняемый выхватил нож и не менее 17 раз ударил собутыльника.

Юлия Иванова, представитель ГСУ СКР: «Во время ссоры обвиняемый нанес своему 45-летнему знакомому не менее 17 ударов ножом в область туловища. После чего скрылся с места происшествия. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте».

Позже мужчину задержали сотрудники полиции. В ходе допроса он признал свою вину. Сейчас он находится под стражей.

Александр Ермак — лидер группы «Александрит», выступает с концертной программой «Время пришло». В коллекции артиста около 30 песен и несколько видеоклипов.

Фото: соцсети

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