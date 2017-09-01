Трейлер вымышленного сериала «Вестерос» показал «Игру престолов» в XXI веке

В современном городе, показанном в ролике, есть улица Таргариен, а с экранов на фасадах домов вещает премьер-министр Ланнистер.

В сети появился ролик, который пародирует сериал «Игра престолов». Видео опубликовано на YouTube-канале Westeros The Series, сообщает Лента.ру





События оригинального сериала в ролике перенесены в XXI век. Слоган проекта — «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому». В современном городе, показанном в ролике, есть улица Таргариен, а с экранов на фасадах домов вещает премьер-министр Ланнистер.





Клип «Сериал "Вестерос"» смонтирован как трейлер к будущему проекту. Однако неизвестно, будет ли на самом деле снято такое шоу. В комментариях высказано предположение, что это своего рода фанфик.



