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Трейлер вымышленного сериала «Вестерос» показал «Игру престолов» в XXI веке

1 сентября 2017, 00:45

В современном городе, показанном в ролике, есть улица Таргариен, а с экранов на фасадах домов вещает премьер-министр Ланнистер.

В сети появился ролик, который пародирует сериал «Игра престолов». Видео опубликовано на YouTube-канале Westeros The Series, сообщает Лента.ру.

События оригинального сериала в ролике перенесены в XXI век. Слоган проекта — «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-старому». В современном городе, показанном в ролике, есть улица Таргариен, а с экранов на фасадах домов вещает премьер-министр Ланнистер.

Клип «Сериал "Вестерос"» смонтирован как трейлер к будущему проекту. Однако неизвестно, будет ли на самом деле снято такое шоу. В комментариях высказано предположение, что это своего рода фанфик.

Фото: скриншот

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