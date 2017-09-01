Семилетнего ребенка сбила насмерть машина в Актобе

Около полудня на улице Жанкожа-батыра в Актобе автомашина насмерть сбила семилетнего ребенка, передает Rikatv.kz





Все произошло на глазах у его матери. Как рассказывают очевидцы, ребенок выбежал на дорогу вне зоны пешеходного перехода, хотя она была буквально в десятке метров от места происшествия. Мать среагировать не успела, и ребенка сбил «Volkswagen Passat», который после удара изменил направление движения и врезался в дерево. Экипаж реаниамобиля "скорой", хоть и оперативно прибыл на место ДТП, помочь ребенку уже был не в силах.



В ДВД области прокомментировали смертельное ДТП.

«34-летний водитель автомобиля марки «Volkswagen Passat» на пересечении улиц Жанкожа батыра и Асау барака города Актобе, нарушив ПДД, то есть, при возникновении препятствия и опасности для движения не принял меры по снижению скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства, или безопасному объезду препятствия, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате ДТП семилетний ребенок от полученных травм скончался на месте», — говорится в сообщении.

Бригада полицейских дознавателей провела следственные действия на месте происшествия, участок Жанкожа-батыра был временно блокирован для движения всех видов транспорта.



